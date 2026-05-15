Astrologie : Des surprises en vue avec Uranus

L'aspect électrique entre Uranus et le Capricorne promet des changements profonds dans les habitudes et les comportements. Profitez-en pour oser une approche différente dans votre travail ou pour surprendre votre entourage avec une décision radicale mais libératrice.

Ce vendredi 15 mai, l'ambiance astrale nous réserve des surprises de taille. Si le début de journée reste marqué par la rigueur du Capricorne , un aspect électrique avec Uranus vient secouer les habitudes bien ancrées.

C'est le moment idéal pour oser une approche différente dans votre travail ou pour surprendre votre entourage par une décision radicale mais libératrice. Le ciel nous pousse à briser les chaînes du passé pour embrasser des opportunités plus conformes à notre nature profonde. Restez flexible : l'inattendu pourrait bien être votre meilleur allié aujourd'hui





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