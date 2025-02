Astrologie au Pakistan: La quête de certitude dans l'incertitude

Face à une situation économique, sociale et environnementale précaire, de plus en plus de Pakistanais se tournent vers l'astrologie, notamment sur YouTube, pour trouver des réponses et de la stabilité. Cette tendance soulève des questions sur la place de la spiritualité et des pratiques traditionnelles dans un contexte de transformations profondes.

Un astrologue pakistanais se repose à la fenêtre de ses locaux à Rawalpindi, le 23 août 2004. Alors que les Pakistanais font face à un contexte économique, environnemental et politique incertain, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des astrologues, qui officient notamment sur YouTube, raconte le site d’information américain “Rest of World”.Voici les questions auxquelles l’astrologue Syed Muhammad Ali Zanjani se propose de répondre. Mouvement des astres et des planètes à l’appui.

Et il est loin d’être le seul astrologue pakistanais à avoir investi la plateforme pour aider ses compatriotes en quête de certitudes à y voir (au moins un tout petit peu) plus clair, raconte le site anglophone “un réseau dynamique de devins, de numérologues, de médiums et de chiromanciens, cumulant plusieurs millions de vues et des centaines de milliers d’abonnés, a fleuri sur la plateforme”.Une carte astrologique, à Los Angeles, en mai 2020. L’hebdomadaire britannique “The Economist” rapporte que “selon une étude réalisée par le cabinet d’études Harris Poll en 2024, 70 % des Américains croient ‘assez’ ou ‘fortement’ à l’astrologie”. installée à Lahore, Sadia Arshad (qui fait également office d’hypnothérapeute) ou encore Humayun Mehboob (Les dessous d’un tel succès ? Un cocktail de précarité économique, politique et environnementale généralisée. Ce qui amène de nombreux Pakistanais à chercher des réponses auprès de ces Pythies modernes que sont les astrologues.Rest of World, un Premier ministre a été démis de ses fonctions dans des conditions controversées puis placé en détention, des inondations catastrophiques ont ravagé de vastes zones et la valeur de la roupie ne cesse de baisser.”Rest of World, renforcé par l’influence politique et sociale de purs et durs qui plaident pour une interprétation orthodoxe de l’islam”.Dans ce pays majoritairement musulman, la popularité des astrologues de YouTube sème la consternation au sein du clergé islamique, les prédictions étant d’ordinaire réservées à l’omniscience de Dieu.“avance que l’astrologie ne représente pas une rupture avec la tradition islamique mais une partie essentielle de celle-ci”. Des fidèles musulmans à la mosquée Badshahi lors de pendant l’Aïd al-Adha, à Lahore, au Pakistan, le 17 juin 2024. Au Pakistan, les astrologues sont très critiqués par le clergé islamique.livre-t-il.Qu’importe que l’avenir soit ou non écrit dans les étoiles si la lecture des promesses qu’elles recèlent sert de prétexte à rendre le monde un peu plus supportable. Les astrologues fussent-ils tous des charlatans – ou des écrivains dans le besoin.





