Astres Alignent Leurs Énergies Pour Offrir Des PrédictionsUniques Pour Chaque Signe Du Zodiaque

Les astres alignent leurs énergies pour offrir des prédictions uniques à chaque signe du zodiaque de 21 mars à 20 avril.

Les astres alignent leurs énergies pour offrir des prédictions uniques à chaque signe du zodiaque de 21 mars à 20 avril. Que réserve le Bélier ?

OÙ trouver la personnalité complète du Bélier mais aussi son horoscope weekly et monthly. Mars en tension avec Pluton rend nerveux et augmente le niveau d'exigence envers soi-même et les équipes. Que réserve le Taureau ? Découvrez la personnalité complète du Taureau, son horoscope weekly et monthly.

Mars dans son signe rend ardent, l'atmosphère devient électrique et érotique, les chakras sacrés et la racine s'éveillent. Mars en tension avec Pluton donne envie de prouver ce dont on est capable, de tout pulvériser sur le passage et de prouver la valeur. Que réserve le Gémeaux ? OÙ trouver la personnalité complète du Gémeaux, son horoscope weekly et monthly.

Saturne et Neptune appellent au lâcher-prise, à l'écoute, au calme. Un peu de méditation fait le plus grand bien. Mercure opposé à la Lune noire apporte une compréhension nouvelle du couple, des envies, de la vision et de la besoin de l'autre. Mercure dans son signe augmente la vivacité d'esprit, la capacité à rebondir, accentue la réflexion et apporte un éclairage nécessaire pour l'avance.

Que réserve le Cancer ? OÙ trouver la personnalité complète du Cancer, son horoscope weekly et monthly ? Un sentiment d'insécurité et de peur de l'abandon pointe son nez. Relisez à votre chakra racine pour remplir votre jauge sécurité intérieure.

Avec Venus dans son signe, votre susceptibilité et votre sensibilité sont à leur comble, vous êtes à fleur de peau. Que réserve le Lion ? OÙ trouver la personnalité complète du Lion, son horoscope weekly et monthly. Pluton brille face à vous et vous demande de revoir précisément votre copie amoureuse, de reformuler vos vœux, de voir le ou la l'autre différemment.

Mars illumine votre mission de vie et vous aide à accomplir de grandes choses, en conscience, avec conviction et avec fermeté. Que réserve le Vierge ? OÙ trouver la personnalité complète de la Vierge, son horoscope weekly et monthly. Mars vous murmure de profiter de la vie, de vous autoriser au plaisir et à la joie et de lâcher le contrôle.

Mercure dans votre mission de vie apporte des nouveautés, des opportunités, un ouverture, du mouvement, des échanges et des transactions. Que réserve le Scorpion ? OÙ trouver la personnalité complète du Scorpion, son horoscope weekly et monthly. Une semaine où vous vous en demandez beaucoup à l'être aimé avec l'attente que vos besoins soient comblés et qu'il ou elle vous rassure.

Que réserve le Sagittaire ? OÙ trouver la personnalité complète du Sagittaire, son horoscope weekly et monthly. Mercure face à vous multiplie les chances de rencontres, face à la Lune noire, elle vous aide à voir l'autre, la relation, votre couple avec un regard nouveau et des clés de compréhension mutuelle. Que réserve le Capricorne ?

OÙ trouver la personnalité complète du Capricorne, son horoscope weekly et monthly. Une semaine où le calme, la sagesse, la tempérance sont de mise, vous misez sur votre stabilité intérieure pour vous apaiser. Venus brille depuis votre signe opposé et vous envoie des signaux de cœur à cœur, de bienveillance, de douceur, de volupté et d'amour toujours. Que réserve le Verseau ?

OÙ trouver la personnalité complète du Verseau, son horoscope weekly et monthly. Pluton rétrograde et vous oblige à ralentir, à réfléchir, à refrnier vos ardeurs, à prendre de la distance sur ce qui vous arrive et votre vie. Que réserve le Poissons ? OÙ trouver la personnalité complète du Poissons, son horoscope weekly et monthly.

Une semaine où la douceur est de mise mais où la passion et l'intensité pointent son nez aussi. Choisissez votre camp





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