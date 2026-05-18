Astéroïde 2026 JH2 : un objet céleste à observer avec un télescope amateur

Un astéroïde nommé 2026 JH2 va passer très près de la Terre ce lundi 18 mai 2026, vers 23h30. Il atteindra la distance la plus proche sans risque de collision et pourra être observé facilement à l'aide d'un télescope amateur.

Un astéroïde nommé 2026 JH2 par les astronomes va passer très près de la Terre ce lundi 18 mai 2026, vers 23h30. Celui-ci va atteindre la distance la plus proche sans risque de collision et pourra donc être observé facilement à l’aide d’un télescope amateur.

Pour rappel, les astéroïdes sont des corps rocheux ou métalliques. Les plus petits font quelques centimètres, et la plupart font moins d'un kilomètre. Certains astéroïdes s'écartent de cette ceinture, et suivent des orbites très étirées qui croisent celles d'autres planètes, dont la Terre. explique le Centre national d'études spatiales. L'astéroïde 2026 JH2 a été découvert le 10 mai dernier par les astronomes de l'observatoire du Mont Lemmon, dans l'État américain de l'Arizona.

Les astronomes ont toutefois tenu à préciser que tout risque de contact entre l'astéroïde 2026 JH2 et la Terre est nul, malgré son passage à une distance équivalente à un quart de celle séparant la Terre et la Lune. Même constat pour les satellites de télécommunication et météorologiques : l'astéroïde devrait éviter leurs orbites. si vous souhaitez l'observer. Pour le trouver plus facilement, il vous faudra regarder en direction des constellations de la Grande Ourse et du Lion.

Cette planète errante qui grossit de façon affolante et fait déjà 5 à 10 fois la taille de Jupiter intrigue les scientifiques





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