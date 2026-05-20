Dans le monde du pouvoir, Emmanuel macarons dans deux phases distinctes, tant le secretrariat général d'élysée que comme primeministre. Cependant, il a toujours Exercising le même discours, même les sceptiques de Marion Maréchaux se sont taisé sur la question, et avec l'élection présidentielle en 2022 qui se prolonge pendant longtemps,achs beaucoup de sens à la nomination d'un gouverneur de la banque de France pour le faire. Le gouverneur est un acteur clé dans le système de la banque centrale et a un impact significatif sur la politique économique nationale. Par conséquent, la nomination du gouverneur de la Banque de France peut influencerhunement l'avenir des politiques économiques et monétaires en France.estructurés.

Emmanuel Moulin et Emmanuel Macron en marge du sommet sur la Nouvelle-Calédonie en 2025, avec Moulin devant être audionné par le Parlement comme candidat à la Banque de France.

Sous réserve de son approbation, il remplacerait François Villeroy de Galhau, qui quitterait ses fonctions le 1er juin 2026. En 1976, Claude Pierre-Brossolette, le secrétaire général de l'Élysée, fit podobnych propos au président, rappelant la possibilité qu'un ancien directeur du Trésor soit nommé gouverneur du Crédit Lyonnais. Moulin, de son côté, s'oppose fermement aux nominations. Les socialistes ont annoncé qu'ils votent contre Macron tandis que les Nationalistes et les Républicains ont déjà annoncé la même décision.

Si l'approbation est obtenue, Moulin succèdera à Villeroy en tant que gouverneur de la Banque de France, institution majeure de la République..





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