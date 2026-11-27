Guide complet des meilleures assurances pour chiots. Comparez les tarifs, franchises et délais de carence de Lassie, SantéVet, Barkibu et Kozoo pour protéger votre animal.

Assurer un chiot demande une vigilance particulière, car les premières années sont cruciales pour la santé future de l'animal. Quatre assureurs majeurs se distinguent sur le marché français actuel avec des offres adaptées aux besoins spécifiques des jeunes chiens : Lassie, SantéVet, Barkibu et Kozoo. Chaque compagnie propose une approche différente concernant les délais de carence, les franchises et l'inclusion des frais de prévention.

L'offre de Lassie pour les chiots de moins de 120 jours

Lassie propose une couverture maladie immédiate pour les chiots de moins de 120 jours à la souscription, à condition que le certificat de santé soit validé. Cette caractéristique unique permet d'éliminer totalement le délai de carence maladie dans ce cas précis. Le tarif est de 1 000 €, 2 000 € ou 5 000 € selon la formule choisie, avec un budget prévention inclus allant de 100 € à 220 € par an. Un rabais de -30 % s'applique sur les trois premiers mois pour les chiots de six mois ou moins. La franchise est de 0 € et le remboursement est effectué sous 24 heures via une application mobile qui offre également des mini-cours et des réductions.

Also read Grand Paris Express : 3 quartiers rentables pour l'immobilier locatif

Pour les pathologies plus complexes, comme les ligaments croisés ou une chirurgie suite à une maladie, un délai de 120 jours est appliqué. Certaines pathologies nécessitent une attente de 12 mois. Une réduction de -15 % est offerte à vie dès l'assurance d'un deuxième animal, et un collier GPS Tractive est offert, bien que l'abonnement soit à la charge du propriétaire. La couverture inclut une protection de douze mois à l'étranger. Les frais de la première année, tels que l'identification, les vaccins et la stérilisation, sont couverts par le budget prévention, rendant l'investissement initialement rentable.

La solution SantéVet et le système Payvet

SantéVet se distingue par son service Payvet qui avance 100 % des frais vétérinaires directement à la clinique, permettant au propriétaire de régler le reste à charge en trois fois sans frais. Le budget annuel varie de 1 500 € à 5 000 €, avec un budget prévention inclus entre 30 € et 150 € par an, boosté pour les chiots de moins d'un an. Le délai de carence est de 48 heures pour les accidents et de 0 jour pour les soins préventifs. En cas de maladie chez un chiot de moins d'un an, l'attente est de 20 jours, tandis que les chirurgies liées à une maladie ou aux ligaments croisés nécessitent six mois.

Advertisement

L'offre inclut un service d'urgences vétérinaires disponible 24h/24 et 7j/7 par téléphone. Une prise en charge partielle de l'alimentation thérapeutique est disponible avec la formule Optimal. Les tarifs à partir d'environ 18 € par mois pour la formule Light sont modulables selon la race et le futur gabarit du chiot. Le remboursement peut varier de 50 % à 100 % au choix, sans franchise par défaut, ou avec une franchise optionnelle de 30 € ou 50 € pour abaisser le tarif. Le plafond annuel est compris entre 1 000 € et 3 000 € par paliers de 500 €.

Barkibu et sa formule à plafond illimité

Barkibu s'adresse particulièrement aux propriétaires de grandes races comme le Golden Retriever, le Berger Allemand ou le Bouvier Bernois, offrant une sécurité financière sans limite grâce à sa formule au plafond annuel illimité. Le tarif démarre à environ 18 à 22 € par mois selon la race et la formule choisie. La franchise est de 0 € et les frais sont couverts à 100 % après les trois premiers mois, durant lesquels une franchise de 30 % s'applique. Le remboursement est effectué sous 48 heures sans papier via l'application. Des appels et tchats vidéo illimités et gratuits avec des vétérinaires sont disponibles 24h/24. Une réduction de -15 % est offerte dès le deuxième animal et les frais de dossier sont nuls.

Le plafond annuel peut atteindre 5 000 € avec la possibilité d'inclure la Responsabilité Civile. Une téléconsultation vétérinaire illimitée via l'application est incluse. Pour lever le délai de carence maladie, le certificat de santé doit être envoyé dans les dix jours suivant la souscription. Un délai de carence maladie de 45 jours est incompressible pour cette offre, même pour un très jeune chiot. Le budget prévention est limité à 150 € par an, un peu moins que celui de Lassie, et reste en option payante. Cette enveloppe peut être jugée limitée pour couvrir stérilisation et vaccins la première année.

Kozoo et l'assurance modulable à partir de 6 euros

Kozoo propose une approche 100 % à la carte dès 6 € par mois pour la couverture minimale. Le tarif est sur-mesure selon le taux, le plafond et la race du chiot. Le propriétaire peut choisir un taux de remboursement entre 50 % et 100 % et choisir sa franchise. L'enveloppe prévention est en option, limitée à 100 € par an. Le remboursement est effectué sous 48 heures sur photo de facture, 100 % digital. Une intelligence artificielle d'aide au pré-diagnostic est intégrée à l'application. Une réduction de 25 € est offerte dès le deuxième animal.

Advertisement

Les frais de la première année sont couverts par le budget prévention, incluant identification, rappels de vaccins, vermifuges et stérilisation, jusqu'à 220 € par an. Cependant, contrairement à Lassie, Kozoo impose un délai de carence maladie de 45 jours incompressible. Une option Responsabilité Civile est disponible, utile pour les chiots de catégorie 2. Un téléconseil vétérinaire illimité 24h/24 et 7j/7 est inclus, permettant de montrer tout symptôme comme une diarrhée ou une boiterie en vidéo sans payer de consultation. Une réduction de -10 % s'applique en cas de multi-animaux.