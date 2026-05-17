Association Ruelle, une association qui lutte contre toutes les formes d'exploitation des personnes. Expositions et colloques à Bordeaux, la réalité des traite des humains en Gironde

Une exposition à la bibliothèque Mériadeck et un colloque à la mairie de Bordeaux, le mois de mai, rendent compte des actions menées dans le même esprit pendant les 17 dernières années par l'association qui soutient les femmes, les hommes et les mineurs, en Gironde, victimes de traite ou d'exploitation

Traite des êtres humains en Gironde : l'association Ruelle met la lumière sur 'ces personnes invisibilisées' Une exposition à la bibliothèque Mériadeck et un colloque à la mairie de Bordeaux, mi-mai, mettent en lumière les actions menées depuis quinze ans par l'association luttant contre toutes les formes d'exploitation des personnes.

Entretien avec sa présidente Bénédicte Lavaud-Legendre ainsi que la photographe et bénévole Gaëlle Encrenazuinze ans que le Relais urbain d'échanges et de lutte contre l'exploitation (Ruelle) accompagne les victimes de traite humaine et lutte contre toutes les formes d'exploitation des personnes, en Gironde. Pour ces femmes, hommes, mineurs, Français ou d'origines étrangères, est au carrefour de parcours individuels qui, sur le long terme, permettront à ces 'personnes très invisibilisées' de retrouver la lumière.

'C'est illégal mais j'ai pensé avec mon cœur' : en Gironde, de la prison avec sursis requise pour des faits de traite d'êtres humains, sans que la personne n'ait concédé une quelconque victime... | Ce dossier traite également des actions menées par Ruelle, dont l’accompagnement psychologique, juridique et administratif des victimes. Les actions mises en place pendant ces quinze dernières années qui ont permis de sortir de l'exploitation avec la collaboration d'institutions comme la police. Les zonesalhoemaises





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Traite Des Êtres Humains En Gironde Association Ruelle Exposition À La Bibliothèque Mériadeck Colloque À La Mairie De Bordeaux Victimes De Traite Ou D'exploitation Alors Que Le Relais Urbain D'échanges Et De Lu Galère Encrenaz Et La Présidente Bénédicte Lav Les Deux Bénévoèles Disent Avoir Travaillé Pendant

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