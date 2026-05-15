L'association Poule pour tous, à l'initiative de Thomas Dano, propose une opération d'adoption de poules pondeuses issues d'élevages en plein air de la part des communes du département. L'objectif est de leur offrir une seconde vie en adoptant des individus âgés de 18 mois qui peuvent encore pondre jusqu'à 1 000 œufs sur 3 à 4 ans.

L'association Poule pour tous organise une opération d'adoption de poules pondeuses en Pays basque et en Béarn avec un objectif de leur offrir une seconde vie en adoptant des individus issus d'élevages en plein air.

Ces boches, âgés de 18 mois, peuvent encore pondre jusqu'à 1 000 œufs sur 3 à 4 ans. Pour faire entrer une ou plusieurs de ces bêtes dans son foyer, il est obligatoire de réserver son volutaire auprès de Poule pour tous aux numéros suivants : 02 49 62 20 50 (siège de Poule pour tous) ou sur les plateformes Les-lieux-de-distribution. Primul prélèvement se fait à Hasparren, suivi par Hendaye et Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Palais, Oloron-Sainte-Marie et Artix.

Les parties concernées peuvent adopter une ou plusieurs spécimens à un prix d'adoption de 7 euros chacune





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