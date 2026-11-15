Association Mes Ancêtres de Borgo di Gaëta Lancement à Sète

Lancement de l'antenne française de l'association dédiée à la généalogie italo-sétoise. Une initiative menée par Véronique Britto pour préserver la mémoire des familles venues de Gaëta.

L'antenne française de l'association Mes ancêtres sont de Borgo di Gaëta a officiellement vu le jour ce samedi 14 novembre. Cette inauguration majeure s'est déroulée à bord du chalutier-musée Louis-Nocca, situé dans le port de Sète. Cette nouvelle instance culturelle vise à préserver et transmettre la riche histoire des familles italiennes ayant implanté leurs racines sur la côte sétoise depuis plus d'un siècle.

Une mémoire collective préservée à bord

L'association a été placée sous la présidence de Véronique Britto, dont l'engagement personnel a été déterminant dans la création de ce groupe. Le lieu de rassemblement, le Louis-Nocca, est symboliquement choisi car ses propriétaires, Francis Nocca et Mario Merenda, sont eux-mêmes issus de cette communauté historique. Le bateau servira de plateforme mensuelle pour des conférences portant sur les familles venues d'Italie, la gastronomie locale et les liens étroits unissant Sète à ses cousines italiennes.

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Des racines familiales profondément ancrées

La généalogie de l'initiative repose sur des faits historiques précis concernant l'immigration italienne dans le Languedoc. Lorsque les premiers Italiens ont débarqué à Sète à partir de la fin du XIXe siècle, soixante pour cent d'entre eux provenaient spécifiquement de Borgo di Gaëta. Par la suite, durant les années 1950, un flux migratoire supplémentaire en provenance de Cetara a enrichi la démographie locale, créant des liens de parenté complexes entre les différentes origines géographiques.

Des liens de parenté transfrontaliers

Selon les archives consultées par les fondateurs, Sète abrite la plus forte concentration mondiale de descendants de Borgo di Gaëta. La famille Britto compte à elle seule près de deux cent cinquante membres répartis géographiquement, incluant des cousins à Memphis aux États-Unis. Ces liens familiaux s'étendent désormais jusqu'à l'Italie, comme en témoigne le mariage d'un cousin de Gaëte avec une descendante d'une famille d'Apicella originaire de Cetara.

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Une volonté de rapprochement historique

La création de cette association ne s'inscrit pas dans une compétition avec d'autres villes italiennes, mais plutôt dans une logique de réconciliation historique. Bien que le jumelage officiel de Sète avec Cetara ait été acté en 2003 sous l'impulsion de François Commeinhes, et que Gaëte soit jumelée avec Frontignan depuis 1997, la mémoire familiale dépasse ces cadres administratifs. L'objectif est de permettre aux descendants de renouer avec leurs ancêtres et de faire vivre la généalogie italo-sétoise.

Un lieu de partage ouvert à tous

Pour marquer cette première étape, les premiers titres de Membres d'honneur ont été remis à Lina Senese, ambassadrice de la Ville de Gaëte, et à Cosmo Russo, historien spécialiste de la cité italienne. Ces personnalités engagées sont présentes lors de l'événement Escale à Sète 2026. L'association ambitionne de devenir un lieu de partages ouvert à tous les descendants de familles gaëtanes, afin d'aider à retrouver des racines souvent ignorées malgré une identité culturelle commune profonde.