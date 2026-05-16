Association entre le syndrome des ovaires polykystiques et un risque accru de maladies cardiovasculaires chez les femmes

Une étude a révélé que les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) présentaient un risque accru de maladies cardiovasculaires, même chez celles ayant un poids normal. Le sur-risque existe aussi chez les femmes non obèses, suggérant que la biologie de l'affection elle-même, en plus de facteurs liés au poids et au diabète de type 2, peut affecter le système cardiovasculaire.

Les maladies cardiovasculaires comptent parmi les premières causes de décès avant 70 ans dans le monde, et un trouble hormonal fréquent vient ajouter une couche de risque.

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), présent chez environ 10 à 13 % des femmes selon l’Organisation mondiale de la santé, était surtout connu pour ses effets sur la fertilité et le métabolisme. Mais une cohorte nordique incluant 127 517 femmes suivies près de dix ans montre désormais un excès d'environ 32 % de risque d'événement cardiovasculaire majeur par rapport à des femmes du même âge sans ce diagnostic.

Fait marquant, ce sur-risque existe aussi chez des patientes de poids normal. Un sur-risque de maladies cardiovasculaires en cas de SOPK Les chercheurs ont suivi entre 8 et 10 ans 127 517 femmes âgées de 15 à 50 ans ayant un diagnostic de SOPK, comparées à 587 810 témoins appariées sur l’âge. Les événements pris en compte regroupaient infarctus, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, décès cardiovasculaire, embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde.

Les chercheurs ont suivi ces femmes pendant 10 ans en moyenne.

« À notre connaissance, notre étude est la première à combiner les résultats de plusieurs cohortes nationales et à évaluer le risque prospectif de maladies cardiovasculaires chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques », a déclaré le professeur Dorte Glintborg, de l'Université du Danemark du Sud et de l'hôpital universitaire d'Odense. À voir aussi Article Infarctus chez la femme : causes, symptômes, traitement Article Maladies cardiovasculaires : les femmes en danger !

- Doctissimo [/b] Les auteurs ont constaté que le risque de développer une maladie cardiaque augmentait de 32 % chez les femmes atteintes du SOPK. De plus, les femmes atteintes du SOPK qui avaient un poids normal (IMC< 25 kg/m²) et/ou qui n'étaient pas atteintes de diabète de type 2 présentaient un risque accru de 40 % de développer une maladie cardiaque.

Dans chaque pays, le risque était respectivement de 37,7 % au Danemark, de 48,6 % en Finlande et de 41,7 % en Suède. Le professeur Glintborg a ajouté : « En comparaison avec les précédentes études à grande échelle, nous avons constaté un risque comparable de maladies cardiovasculaires chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), mais ces études n'avaient pas examiné auparavant les femmes de poids normal atteintes du syndrome des ovaires polykystiques en tant que groupe distinct ».

Un impact même pour les femmes sans surpoids Les études antérieures insistaient surtout sur l'obésité, le syndrome métabolique et le diabète de type 2 pour expliquer le lien entre SOPK et cœur, sans vraiment détailler le risque chez les femmes minces.

« Le fait que les femmes atteintes du SOPK et ayant un poids normal présentent également un risque accru de maladies cardiovasculaires suggère que la biologie de cette affection elle-même – comme les niveaux élevés de testostérone – peut affecter le système cardiovasculaire, indépendamment du poids et du diabète de type 2 », a-t-elle déclaré. Les auteurs rappellent que, même avec un poids normal, les femmes avec SOPK présentent plus souvent une tension artérielle élevée, facteur de risque indépendant, et que des taux de testostérone plus hauts pourraient rendre les vaisseaux plus rigides et fatiguer le cœur.

Pour une femme avec SOPK, même mince, les auteurs et l'Organisation Mondiale de la Santé plaident pour un suivi régulier de la pression artérielle, du cholestérol et de la glycémie, en discussion avec le médecin traitant. Les femmes de poids normal atteintes du SOPK sont plus susceptibles d'avoir une tension artérielle plus élevée que les femmes de poids normal non atteintes du SOPK – un facteur de risque indépendant bien établi de maladies cardiovasculaires.

Cela pourrait signifier que les taux élevés de testostérone que ces femmes présentent généralement pourraient entraîner un rétrécissement des vaisseaux sanguins et une perte d'élasticité, ce qui pourrait à terme solliciter excessivement le cœur. Nous sommes probablement loin de la conception du SOPK comme un diagnostic unique et uniforme, pour plutôt le subdiviser en différents profils de risque à long terme, tels que le diabète et les maladies cardiovasculaires.

À terme, nous espérons pouvoir offrir à chaque femme une évaluation plus précise de son risque et un plan de suivi qui s'étend au-delà du prochain traitement de fertilité.





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