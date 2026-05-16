Une jeune association de Rouen a été créée en 2025 pour offrir des vacances reposantes et adaptées aux besoins de personnes en situation de handicap. Les séjours sont conçus pour répondre aux besoins de chacun, avec un taux d'encadrement important et des éducateurs et soignants formés. Les bénévoles souhaitent sortir des logiques de certaines colonies de vacances et permettre aux vacanciers de Normandie de souffler un peu. Les premiers séjours devraient avoir lieu cet automne, probablement en Bretagne, avec une ambition de proposer des séjours adaptés à l'étranger à terme.

Une jeune association de Rouen propose des séjours à des adultes en situation de handicap pour offrir des vacances reposantes et adaptées à leurs besoins.

La présidente de l'association, Margo Mastrorillo, a découvert une passion pour le travail au contact des personnes en situation de handicap et souhaite faire découvrir d'autres destinations pour se ressourcer loin de son quotidien. Les premiers séjours devraient avoir lieu cet automne, probablement en Bretagne, avec une ambition de proposer des séjours adaptés à l'étranger à terme. Les bénévoles de l'association ont participé à l'appel à projets pour bien définir le modèle économique et les aider dans leurs démarches administratives





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