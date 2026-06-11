Association Caudéran mon village exprime sa satisfaction après réunion avec la mairie de Bordeaux

L'association Caudéran mon village a été reçue par la mairie de Bordeaux, ce mercredi 10 juin, en présence de la Fondation du patrimoine. Un plan d'action a été acté, sans toutefois qu'en soit précisé le calendrier.

Au sortir de la réunion avec les équipes de la mairie de Bordeaux , l'association Caudéran mon village affiche sa satisfaction. L'association a été reçue par la mairie de Bordeaux , ce mercredi 10 juin, en présence de la Fondation du patrimoine.

Un plan d'action a été acté, sans toutefois qu'en soit précisé le calendrier. Immense satisfaction pour les membres de l'association Caudéran mon village.

Ce mercredi 10 juin, trois de leurs membres, accompagnés du directeur régional de la Fondation du patrimoine, Christian Tilleau, et de l'architecte-conseil bénévole Michel Pétuaud-Létang, ont été reçus par la direction des affaires culturelles de la mairie de Bordeaux, les services des espaces verts et le maire adjoint du quartier, Gérald Carmona, pour évoquer le dossier de restauration des grilles et des cinq portails en fer forgé du Parc bordelais. Tout juste trois mois après avoir reçu de la préfecture, Françoise Rasolonjatovo, présidente de Caudéran mon village, se satisfait qu'une 'méthodologie ait été déterminée' pour.

Dans un premier temps, et après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, les services municipaux effectueront une 'analyse de l'état des ouvrages, leur intégration dans le paysage du Parc bordelais ainsi qu'une évaluation financière détaillée des travaux à envisager'. Forte de ces constats, la Ville pourra déterminer les interventions prioritaires, leur calendrier de réalisation et les modalités de financement de l'opération.

Où la présence de Christian Tilleau, confirmant la disponibilité de la Fondation du patrimoine 'pour accompagner cette démarche en mettant à disposition ses outils de collecte de dons, de mécénat et de défiscalisation', se réjouit Françoise Rasolonjatovo. La Ville, propriétaire du Parc bordelais et donc de ses ouvrages d'enceinte, pourra alors 'arrêter les choix techniques, valider le plan de financement et décider du lancement des travaux'. Et Caudéran mon village de prévenir : 'On n'attendra pas trois ans !

' L'association se fixe l'échéance de 'la rentrée pour voir comment s'engagent les démarches'





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