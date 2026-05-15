Association caritative '1000 et 1 rêves d'enfants' porte plainte contre ex-bénévole soupçonné d'escroquerie

L'association caritative '1000 et 1 rêves d'enfants', engagée auprès des enfants malades du Lot-et-Garonne, a porté plainte contre un ex-bénévole soupçonné d'avoir démarché des commerçants au nom de la structure associative pour récolter des fonds ou des lots. La présidente Christine Le Maitre lance un appel aux commerçants pour qu'ils fassent preuve de la plus grande vigilance. Si ils ont été démarchés ou qu'ils ont donné à la personne mise en cause, ils doivent immédiatement se faire connaître.

L' association caritative ' 1000 et 1 rêves d'enfants ', de Villeneuve-sur-Lot, a porté plainte pour tentative d'escroquerie contre un ex-bénévole soupçonné d'avoir démarché des commerçants au nom de la structure associative pour récolter des fonds ou des lots.

La présidente Christine Le Maitre lance un appel aux commerçants pour qu'ils fassent preuve de la plus grande vigilance. Si ils ont été démarchés ou qu'ils ont donné à la personne mise en cause, ils doivent immédiatement se faire connaître. Christine Le Maitre, présidente de l'association, a déposé plainte au commissariat de Villeneuve-sur-Lot vendredi 15 mai pour tentative d'escroquerie après plusieurs signalements concernant un ancien bénévole, ex-membre de l'association pendant un mois et demi à l'automne 2025.

Selon la responsable associative, cet homme continuait de se présenter auprès de commerçants de Villeneuve-sur-Lot et du Grand Villeneuvois au nom de l'association afin de solliciter des dons ou des lots pour des opérations caritatives. L'association affirme avoir été alertée ce vendredi 15 mai après le témoignage d'une enseigne de bricolage en périphérie de Villeneuve-sur-Lot où l'homme aurait adopté un comportement incorrect face au refus d'un don.

D'autres commerçants auraient également signalé ces attitudes jugées déplacées lors de précédents démarchages à l'époque où il était bénévole de l'association. L'association '1000 et 1 rêves d'enfants' œuvre en faveur des enfants atteints de maladies graves, notamment de cancers pédiatriques, et finance des projets hospitaliers, des équipements et des actions solidaires dans le département. Elle lance désormais un appel à la vigilance pour protéger les commerçants et préserver l'image et les valeurs de l'association.

Les commerçants ayant été démarchés récemment au nom de '1000 et 1 rêves' sont invités à prendre contact avec la présidente afin de vérifier l'authenticité des sollicitations





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Association Caritative 1000 Et 1 Rêves D'enfants Ex-Bénévole Tentative D'escroquerie Commerçants Vigilance Plainte Enfants Malades Lot-Et-Garonne Solidarité Frais De Santé Équipement Actions Solidaires

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En Lot-et-Garonne, la Feria revient au château de Moncassin pour deux soiréesLes jeunes Tonneinquais Téo Tacco et Thibaud Naert préparent la nouvelle édition de la Feria du château de Moncassin, les 19 et 20 juin.

Read more »

Un week-end pour dévorer les plantes carnivores dans le Lot-et-GaronneÀ Castelnau-sur-Gupie, Cédric Azais est connu pour sa culture de plantes tueuses et mangeuses de frelons asiatiques

Read more »

'On est les premiers dans le Lot-et-Garonne' : deux jeunes entrepreneurs du Lot-et-Garonne ouvrent leur salleÀ Layrac, deux jeunes entrepreneurs âgés de 18 et 21 ans s’apprêtent à ouvrir une salle de simulation virtuelle dédiée au sport mécanique. Un projet né il y a plusieurs années, désormais sur le point de voir le jour.

Read more »

Commerce : une nouvelle boutique 'Made in Duras' dans la ville de Duras en Lot-et-GaronneLes objets et cadeaux siglés Duras existaient déjà, ils ont dorénavant leur boutique dans la cité des Ducs du Lot-et-Garonne.

Read more »