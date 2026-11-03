Assises de la Bio Gers : Feuille de route 2026-2030 pour l'agriculture

Le Gers organise les Assises de la Bio le 13 novembre à Auch pour bâtir une stratégie collective face aux défis climatiques et économiques de 2026 à 2030.

Le département du Gers, reconnu comme leader national en agriculture biologique, lance un initiative majeure pour sécuriser et développer sa filière. Les premières Assises de la Bio se tiendront le vendredi 13 novembre à la salle des Cordeliers à Auch. Cet événement rassemble les acteurs agricoles et les décideurs politiques pour élaborer un projet collectif ambitieux.

Défis climatiques et économiques majeurs

Le Gers compte environ 2 000 agriculteurs tirant leurs revenus du bio sur un total de 5 000 agriculteurs gersois. Cette prédominance fait de l'agriculture biologique un art de vivre et une identité forte pour le département. Cependant, la demande croissante n'est plus suivie par une production à la hauteur. Les producteurs font face à des obstacles liés aux coûts élevés et à la logistique, exacerbés par le changement climatique.

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Ces tensions économiques compliquent la vie quotidienne des exploitants qui doivent garantir une meilleure valorisation de leur travail. Les difficultés de débouchés ajoutent une pression supplémentaire sur une filière déjà sous tension. L'objectif est de rapprocher la production locale de la consommation pour stabiliser les revenus des agriculteurs.

Coalition institutionnelle pour l'action

La démarche est portée par Christophe Garroussia, membre élu à la Chambre d'agriculture, lors d'une présentation à Saint-Jean-le-Comtal. Il est rejoint par Henri Barnabot, Sylvain Dupouy et Eric Natali, tous acteurs clés de la filière biologique. Leur mobilisation s'appuie sur un partenariat élargi incluant l'État, le conseil départemental du Gers et la région Occitanie.

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L'Agence de l'eau Adour-Garonne, Interbio Occitanie et la chambre régionale d'agriculture participent activement à cette coordination. Les lycées agricoles de Beaulieu et de Mirande ainsi que le GIP LIA apportent leur expertise technique et pédagogique. Cette union vise à créer un consortium d'acteurs capable de travailler durablement sur les enjeux structurels de la filière.

Ateliers collaboratifs et feuille de route

La journée s'étend de 9 heures à 17 heures autour de présentations des chiffres clés et de témoignages de terrain. Des échanges sur les attentes des consommateurs permettront d'ajuster l'offre à la demande réelle. L'après-midi sera consacrée à des ateliers collaboratifs sur les grandes cultures, l'élevage, le maraîchage et les cultures pérennes.

Les participants partageront leurs propositions pour lancer une dynamique collective forte. Un mini-salon permettra de découvrir des initiatives locales et de rencontrer les acteurs de la filière. L'ambition centrale est de faire émerger une feuille de route bio gersoise pour la période 2026-2030.

Stratégie 2026-2030 et coopératives

Cette feuille de route reposera sur des priorités communes et de nouvelles coopérations entre les différents partenaires. Elle visera à mettre en place des actions concrètes pour répondre aux défis climatiques et économiques identifiés. Le consortium créé doit assurer une gouvernance pérenne pour soutenir les agriculteurs bio face à l'incertitude.

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L'événement marque le point de départ d'une transformation structurelle de l'agriculture dans le Gers. En reliant les producteurs, les institutions et les consommateurs, le département entend consolider son rang de premier département bio. Cette stratégie collective est essentielle pour maintenir la compétitivité et la durabilité du secteur agricole gersois.