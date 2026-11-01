Assignations à résidence et Micas : une mesure contestée pour prévenir le terrorisme

Le gouvernement utilise les Micas pour empêcher des manifestations. Les avocats dénoncent une dérive anti-terroriste ciblant militants et écologistes.

Des documents obtenus par l'Agence France-Presse révèlent que le ministère de l'Intérieur français justifie les assignations à résidence par l'objectif de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Cette politique vise à empêcher certaines personnes de manifester en leur imposant des restrictions de mouvement strictes. Plusieurs avocats et organisations non gouvernementales soulignent la portée de cette mesure à Belfort et dans d'autres régions.

Des militants ciblés pour leur engagement

Un individu souhaitant rester anonyme à Belfort a reçu une notification vendredi soir après vingt-deux heures. Cette assignation lui interdit de quitter son village du trente-et-un octobre au premier novembre deux mille vingt-six inclus. Le document impose également de pointer à la gendarmerie à quinze heures une fois par jour. Il présente cette personne comme proche de la mouvance révolutionnaire et lui interdit explicitement de participer à des manifestations.

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Ailleurs en France, les personnes concernées sont souvent associées à des mouvements sociaux comme Bloquons tout. Des syndicalistes, des militants pro-Palestine, des écologistes et des antifascistes figurent parmi les cibles recensées selon les informations recueillies. Ces individus sont généralement qualifiés d'appartenant à l'écologie radicale ou à l'idéologie antifasciste par les services de renseignement.

Une instrumentalisation du cadre juridique Micas

Me Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris qui défend une militante locale dans la Drôme, critique fermement cette approche. Il se demande ce que l'écologie radicale vient faire dans une histoire de sécurité nationale. Me Aïnoha Pascual, également du barreau de Paris, défend six personnes visées et estime que le dispositif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance a été détourné.

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Ce dispositif est théoriquement prévu uniquement pour prévenir le terrorisme, contrairement aux assignations sous état d'urgence qui sont applicables plus largement. Me Mathilde Lanté, avocate au barreau de Marseille qui défend trois personnes concernées, affirme que le gouvernement cherche à légaliser une pratique hors du cadre légal actuel. Elle juge que les tribunaux administratifs assimilent terrorisme et antifascisme ou écologie radicale.

Des notes blanches et une justice contestée

Les assignations à résidence s'appuient souvent sur des notes blanches, des documents des services de renseignements qui ne révèlent pas leurs sources. Me Lanté déploère que la véracité de ces informations soit presque jamais contestée par les juges administratifs. Il est difficile de savoir dans quelles conditions ces informations ont été obtenues, ce qui rend la défense des accusés particulièrement complexe.

Me Pascual décrit des personnes visées qui, pour la grande majorité, n'ont jamais été condamnées ni même placées en garde à vue. Il s'agit souvent d'étudiants ou d'agriculteurs accusés d'avoir participé à d'autres manifestations. Le ministère de l'Intérieur n'a pas donné suite à la demande de l'AFP concernant le nombre exact de telles assignations.

Une crise institutionnelle et populaire

L'ONG Soulèvements de la Terre évoque un décompte ahurissant de ces mesures. Elle y voit une nouvelle étape dans la crise despotique du gouvernement pour étouffer la révolte populaire. Me Pascual critique le refus des tribunaux d'organiser une audience sous quarante-huit heures dans ces dossiers. Cette procédure prive les personnes visées de toute possibilité effective de contester la mesure à temps.