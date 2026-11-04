Assemblée rejette le Budget 2027 : Vers une crise politique majeure

L'Assemblée nationale a rejeté à l'unanimité le projet de loi de finances 2027, obligeant le gouvernement à trouver un compromis avec le Sénat d'ici décembre pour éviter la censure.

L'Assemblée nationale a rejeté à l'unanimité le projet de loi de finances pour 2027, marquant une étape critique dans la relation entre le Parlement et le gouvernement. Ce vote historique signifie que le texte initial, tel qu'il a été présenté par le gouvernement, arrivera au Sénat le 20 novembre sans aucune modification parlementaire. Cette décision place Matignon dans une position délicate, car elle doit désormais revoir ses calculs financiers et trouver des compromis politiques pour éviter une censure imminente.

Un rejet unanime du projet de loi de finances 2027

Le vote du projet de loi de finances 2027 a été adopté à 458 voix contre, avec seulement deux abstentions provenant des groupes communiste et ultramarin. Cette unanimité rare souligne le profond mécontentement face aux choix budgétaires du gouvernement, tant chez les oppositions que parmi les soutiens de la majorité. Les députés ont massivement rejeté le texte en première lecture, estimant que les propositions initiales étaient insuffisantes ou injustes pour l'économie nationale et les citoyens français.

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Le rejet spécifique de la partie recettes du budget a été voté par des députés issus de tous les groupes politiques, y compris ceux qui soutiennent généralement le gouvernement au pouvoir. Cette dynamique inhabituelle crée une équation politique complexe pour les exécutifs, car elle nécessite désormais de renégocier l'ensemble des lignes budgétaires. Le temps du compromis viendra après, comme l'a indiqué Matignon, qui a renvoyé la recherche d'un accord entre la version gouvernementale et celle du Sénat à décembre prochain.

Les critiques virulentes des partis sur les finances publiques

Éric Coquerel, président LFI de la commission des Finances, a déclaré que ce budget n'était pas crédible à l'origine. Il a qualifié le texte de testament d'un pouvoir ayant enrichi les plus riches tout en appauvrissant l'État. Cette critique reflète une frustration majeure concernant la répartition des ressources fiscales et l'impact des politiques économiques actuelles sur les inégalités sociales en France.

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Estelle Mercier du PS a ajouté que les macronistes votaient main dans la main avec le Rassemblement National contre certaines taxes importantes. Cette accusation souligne une fracture politique profonde et des divergences idéologiques majeures sur la façon de gérer les finances publiques nationales. Elle met en lumière la difficulté pour le gouvernement de maintenir une cohérence politique face à des oppositions variées et souvent contradictoires dans leurs revendications économiques.

Jean-Philippe Tanguy, responsable des questions budgétaires au RN, a accusé le gouvernement de mentir sciemment en laissant penser que le Parlement peut réécrire le budget à la place du gouvernement. Cette charge virulente dénonce ce que les opposants perçoivent comme une tentative de contourner le rôle législatif du Parlement. Ils estiment que le gouvernement cherche à imposer ses volontés sans véritable dialogue démocratique sur les priorités financières du pays.

Les conséquences économiques du déficit virtuel de 5,9 pour cent

Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a chiffré à 5,9 pour cent du PIB le déficit virtuel qui découlerait directement du vote des députés. Cette projection alarmante met en évidence les risques économiques majeurs associés à ce rejet budgétaire. Le ministre a souligné que le gouvernement devra modifier la copie à sa guise au Sénat, mais devra obligatoirement obtenir la non-censure du RN ou du PS pour voir le texte adopté.

Des mesures d'économies significatives, comme l'abattement dont bénéficient les retraités ou certaines aides aux collectivités, ont été supprimées par les députés lors des débats. La surtaxe sur les grandes entreprises a également été écartée, générant une polémique intense sur la justice fiscale et le financement des services publics. Ces modifications ont profondément transformé le texte initial, créant un écart important entre les prévisions gouvernementales et la réalité politique actuelle.

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Des marqueurs politiques ont malgré tout été adoptés par les députés au gré de débats parfois nourris, bien que l'hémicycle était régulièrement déserté. Des mesures telles qu'un impôt sur les multinationales pour la gauche, un prêt immobilier à taux zéro pour les jeunes couples côté RN, et une taxe renforcée sur les holdings pour le MoDem ont été incluses. Cependant, ces victoires politiques partielles sont effacées par le rejet global du budget et l'urgence de trouver un accord stable.

Les prochaines étapes vers un compromis budgétaire en décembre

David Amiel a lancé un appel urgent en soulignant que nous avons quelques semaines pour dessiner un compromis indispensable. Il a exhorté les partis politiques à ne pas se laisser hypnotiser par l'élection présidentielle en cours. Cette mise en garde vise à recentrer le débat sur les réalités économiques immédiates plutôt que sur les enjeux politiques futurs. L'objectif est de stabiliser les finances publiques avant la fin de l'année politique.

Le processus législatif classique prévoit désormais que le texte reviendra à l'Assemblée après l'examen au Sénat. Le gouvernement devra alors négocier avec les groupes parlementaires pour sécuriser une majorité suffisante. La seule possibilité de passage semble résider dans une alliance avec le RN ou le PS, seuls groupes ayant donné des signes en ce sens. Cette incertitude juridique et politique pèse lourdement sur la planification économique nationale pour l'année 2027.