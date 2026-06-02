Assemblée nationale prête à voter la loi sur l'aide à mourir le 15 juillet

Après l'échec de la commission mixte, les députés ont fixé le 15 juillet comme date clé pour l'adoption du texte encadrant l'aide médicale à mourir, avec cinq critères d'éligibilité stricts et un débat qui place la France parmi les pays ayant légalisé le suicide assisté et l'euthanasie.

La Chambre des députés a franchi une étape décisive dans le débat longtemps houleux sur le droit à l'aide médicale à mourir. Après deux lectures successives du texte initialement présenté par l'ex‑député Olivier Falorni, les parlementaires ont adopté un article précisant les critères d'éligibilité à cette procédure encadrée.

Le projet de loi, qui vise à offrir aux patients atteints d'une affection grave, incurable et entraînant des souffrances insupportables la possibilité de mettre fin à leurs jours dans des conditions médicalement contrôlées, prévoit cinq exigences strictes. Le malade doit être majeur, disposer d'une capacité de discernement intacte, être atteint d'une maladie dont l'évolution est pronostiquée à un an au plus, présenter des souffrances physiques ou psychiques incessantes, et avoir exprimé de façon claire et répétée une volonté de recours à l'aide médicale à mourir.

La substance létale pourra être administrée directement par le patient, au moyen d'un suicide assisté, ou, si son état le rend impossible, par un médecin ou une infirmière, dans le cadre d'un euthanasie médicale. Cette distinction, bien que technique, souligne la volonté du législateur de respecter l'autonomie du patient tout en assurant un encadrement rigoureux pour éviter tout abus.

L'échec de la commission mixte paritaire, réunissant quatorze parlementaires des deux assemblées, a éliminé toute perspective de compromis avant le vote final. Cette impasse a ouvert la voie à une adoption définitive du texte par l'Assemblée nationale le quinze juillet, comme l'a confirmé le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, lors d'une interview sur Sud Radio.

Les sénateurs, qui avaient rejeté la proposition la semaine précédente, ne pourront plus bloquer l'avancée législative, même si le projet devra encore traverser une ultime lecture en Sénat après le vote de l'Assemblée. Les cinq corapporteurs du texte, issus de la gauche et du centre, ont organisé une conférence de presse le mercredi suivant pour rappeler l'importance du débat démocratique et souligner que le projet représente une promesse tenue du président de la République, qui l'a présenté comme l'une des réformes sociétales majeures de son deuxième quinquennat.

Cette réforme place la France parmi un petit groupe de nations qui ont légalisé l'aide à mourir, aux côtés de la Belgique, des Pays‑Bas, de la Suisse, du Canada et, plus récemment, de l'Uruguay. Le processus législatif a démarré il y a plus de trois ans, avec la mise en place d'une convention citoyenne visant à recueillir les avis du public.

Malgré l'opposition que rencontre encore le texte au sein du Sénat, les partisans y voient une avancée incontournable du respect des libertés individuelles et de la dignité humaine en fin de vie. Les prochains jours seront donc cruciaux : les députés se réuniront la semaine du vingt‑deux juin pour préparer le vote final, tandis que la société civile continuera d'observer de près les débats, consciente que la décision prise le quinze juillet pourrait redéfinir les frontières de la médecine et de la morale en France.





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