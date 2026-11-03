Assemblée des évêques de France à Lourdes : bilan du pape Léon XIV et nouvelles mesures

Les évêques de France se réunissent à Lourdes pour relecture du voyage du pape Léon XIV. Vote d'un dispositif pour victimes adultes et focus sur l'éducation et la paix.

Les évêques de France, réunis au sein de la Conférence des évêques de France (CEF), ont entamé leur assemblée plénière d'automne à Lourdes depuis ce mardi et jusqu'à dimanche. Cette rencontre annuelle se distingue cette année par une attention particulière portée au récent voyage apostolique du pape Léon XIV dans l'hémicycle Sainte-Bernadette du Sanctuaire de Lourdes.

Relecture du voyage du pape Léon XIV

Le souvenir de la visite pontificale d'il y a un peu plus d'un mois constitue le fil conducteur des premiers échanges. Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de La Rochelle et porte-parole de la CEF, a qualifié cet événement d'un véritable moment de grâce spirituelle. Les prélats ont unanimement salué la personnalité unifiée du Saint-Père, décrit comme un homme de paix simple et profondément à l'écoute.

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Cette réception positive dépasse largement les frontières de l'Église catholique. Les évêques ont noté que la visite s'est déroulée sans incident majeur malgré les foules immenses attirées par le souverain pontife. Dans une lettre adressée récemment, le pape Léon XIV a qualifié son séjour en France d'expérience inoubliable avant d'exhorter les prélats à fructifier cet héritage spirituel et politique.

Protection des victimes d'abus sexuels

La lutte contre les violences sexuelles au sein de l'institution religieuse reste une priorité centrale du programme de travail. Le pape Léon XIV, qui a longuement rencontré des victimes lors de sa venue, a explicitement encouragé la CEF à poursuivre dans cette voie de vérité et de justice. Cet engagement s'inscrit dans la continuité des mesures précédemment mises en place.

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Après la mise en place opérationnelle de l'Inaive depuis le 1er septembre pour les mineurs, les évêques se penchent désormais spécifiquement sur le sort des victimes à l'âge adulte. Un dispositif d'accompagnement dédié est prévu pour être voté d'ici la fin de la semaine. Cette étape marque une évolution structurelle dans la prise en charge des souffrances passées.

Défis éducatifs et regard politique

Le sujet de l'enseignement catholique et des défis éducatifs larges constitue l'autre grand chantier de cette semaine. Mgr Benoit Bertrand, évêque de Pontoise et vice-président de la CEF, a annoncé le lancement d'une réflexion approfondie qui s'étalera sur trois ans. Cette initiative vise à contribuer activement au débat sociétal national.

Face aux revendications et protestations de la jeunesse partout dans le pays, l'Église souhaite écouter directement les jeunes, les familles et les experts. Cette écoute active doit permettre d'avancer pas à pas dans l'élaboration de réponses adaptées. La dimension pédagogique est considérée comme cruciale pour l'avenir de la société française.

Perspectives politiques et électorales

Outre les enjeux internes à l'Église, les évêques abordent les problématiques traversant la société française contemporaine. L'assemblée accueillera l'analyste politique Jérôme Fourquet pour une intervention concernant la France dans la perspective de l'élection présidentielle. Ce choix souligne l'attention portée au contexte politique national.

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L'objectif affiché est de comprendre les dynamiques sociales actuelles pour mieux porter la parole de l'Église dans le débat public. Comme l'avait appelé de ses vœux le pape Léon XIV, les prélates souhaitent faire preuve d'audace et de courage. Cette assemblée de Lourdes dessine ainsi les contours d'une actionfuture ancrée dans l'actualité.