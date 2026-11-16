Assemblée : adoption en vue du texte sur la location des passoires énergétiques

L'Assemblée nationale examine le projet de loi logement. Cette réforme permet sous conditions la location des passoires énergétiques G ou F, malgré l'opposition des associations.

L'Assemblée nationale a entamé lundi 16 novembre l'examen du projet de loi relatif au logement, un texte gouvernemental majeur qui vise à débloquer la crise du logement en France. Cette legislation, déjà validée par le Sénat en juillet dernier, introduit une mesure controversée permettant la location de logements classés dans les catégories énergétiques les plus mauvaises, à savoir les passoires énergétiques G ou F. Cette disposition, normalement interdite pour les locations à partir de 2028, s'inscrit dans une stratégie plus large de relance de l'offre locative et de simplification administrative portée par l'exécutif.

Relance de l'offre locative et dérogations

Le texte, présenté en juin par le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, repose sur une philosophie de simplification et de délocalisation des compétences pour accélérer la construction. Il permet spécifiquement la remise en location de logements considérés comme de véritables passoires thermiques. Cette dérogation conditionnelle s'applique si le propriétaire s'engage à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Elle peut également être accordée si les travaux s'avèrent impossibles en raison de contraintes techniques ou juridiques spécifiques, comme un refus de la part du syndicat de copropriété de lancer les rénovations nécessaires.

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Opposition forte des syndicats et associations

Cette orientation suscite une vive polémique et une mobilisation immédiate des acteurs sociaux. La Plateforme logement pour tou.te.s, une coalition rassemblant diverses associations et syndicats, a dénoncé ce texte lors d'un rassemblement organisé ce lundi après-midi à proximité de l'Assemblée nationale. Selon ce collectif, cette loi attaque directement les quartiers populaires et les locataires du parc HLM. Ils estiment que cette disposition va aggraver les conditions de vie des mal-logés et des occupants de passoires thermiques, exposant ces derniers à des risques sanitaires et financiers accrus en raison du manque d'isolation des habitations.

Amendements et calendrier législatif serré

Le débat parlementaire s'annonce dense, avec plus de 1 100 amendements déposés sur le texte par les différents groupes politiques. Certains de ces amendements seront probablement déclarés irrecevables par la présidence de l'Assemblée. L'examen détaillé des articles est programmé jusqu'au vendredi soir, avant un vote final prévu le mardi 24 novembre. Le gouvernement, représenté notamment par le ministre Vincent Jeanbrun, affiche une ambition rapide, espérant une adoption définitive avant la fin de l'année après le passage en commission mixte paritaire. Des parlementaires de gauche s'opposent fermement à la mesure centrale concernant les passoires énergétiques.

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Instruments fiscaux et procédures urbanistiques

Au-delà de la question des passoires énergétiques, le projet de loi prévoit de renforcer le dispositif d'incitation à l'investissement locatif privé, souvent désigné comme le dispositif Jeanbrun. Il vise à modifier le statut du bailleur privé pour le rendre plus attractif et sûr. Par ailleurs, le texte introduit une procédure d'urbanisme simplifiée destinée à accélérer la livraison des nouveaux logements. Un autre aspect notable concerne l'avis des Architectes des bâtiments de France (ABF) : cet avis devient non contraignant pour l'installation de protections solaires extérieures, levant ainsi un frein administratif souvent invoqué pour retarder les chantiers.

Renouvellement urbain et reconstruction post-sinistre

Le secteur du logement social et de la politique de la ville accueille favorablement certaines dispositions, notamment le lancement d'un troisième programme de renouvellement urbain, désigné Anru 3. Ce programme est réclamé de longue date par les acteurs du secteur pour renouveler les quartiers prioritaires. Le gouvernement a également déposé un amendement créant un dispositif dérogatoire de reconstruction activable par décret en cas de sinistre majeur. Cette clause répond aux tragédies récentes ayant touché le territoire, citant les incendies de l'été, le cyclone Chido à Mayotte fin 2024, et la destruction de l'hôtel de ville de Limoges lors des manifestations du 17 octobre.