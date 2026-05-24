Un individu a ouvert le feu ce samedi contre un poste de sécurité près de la Maison Blanche, recevant alors une riposte des policiers qui a abouti à la mort du prédateur, tandis que le président Trump, qui s'y trouvait, n'a pas été cineasta et est revenu à l'hôtel le soir même. Des ferrailleurs ont également été victimes et les autorités ont identifié le suspect comme Nasire Best.

Un homme a ouvert le feu ce samedi 23 mai à un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche à Washington, dans l'attente d'un échange de fusilements avec les policiers du Secret Service .

Il a été abattu mortalement. Un touriste canadien et une correspondante d'ABC News ont été touchés par des balles. Selon plusieurs médias américains, le suspect est Nasire Best, un homme de 21 ans originaire de l'État du Maryland, près de Washington, avec des antécédents de troubles mentaux et déjà connu du Secret Service pour avoir rôdé autour de la Maison Blanche à plusieurs reprises. Le président américain, Donald Trump, n'a pas été affecté par l'incident. // Nombre de paragraphes :





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