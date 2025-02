Assassinat de David Pommier : Christophe Bayle condamné à 25 ans de prison

Christophe Bayle, accusé de l'assassinat de David Pommier et des tentatives d'assassinat sur quatre gendarmes, a été reconnu coupable et condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Les avocats de l'accusé ont plaidé l'absence de preuve définitive, mais l'avocate générale a insisté sur le faisceau d'indices et la personnalité insaisissable de l'accusé.

Après trois jours à répéter « Je ne l'ai pas tué », que pouvait dire Christophe Bayle avant que la cour ne se retire pour son délibéré ? Ses avocats, Me Guillaume Conry et Pierre Le Bonjour venaient de plaider. Non pas pour réclamer l'acquittement. « Oui, il n’y a pas de preuve définitive, ce qui est rare dans un dossier criminel. Mais un faisceau d’indices et ils sont nombreux. Ce qui est aussi rare dans un dossier criminel.

» Me Pierre Le Bonjour pose toute la difficulté de ce dossier d’assassinats où, comme l’a répété, encore et encore, l’avocate générale Anissa Jalade, « tout accuse Christophe Bayle ». « Les probabilités font les certitudes et elles écartent le doute », souligne la porte-parole de l’accusation, gestes à l’appui et la voix définitivement haut perchée. Sa famille ne sait pas pourquoi David est mort. Déjà, avant le réquisitoire, les avocates des parties civiles ont su insister là où le doute pouvait encore planer. Me Joëlle Glock, au nom des cinq membres de l’antenne du GIGN blessés (deux) ou menacés (trois) lors de l’assaut. « Ils n’ont pas débarqué comme une équipe de rugby comme vous l’affirmez, dit-elle à l’accusé. On leur apprend à être plutôt discrets. Et, oui, ils s’annoncent : gendarmerie, gendarmerie, gendarmerie ! Vous l’avez d’ailleurs reconnu. » Alors pourquoi tirer ? « Parce qu’il sait ce qu’il vient de faire, trois heures plus tôt à Saint-Michel », affirme Me Glock. Des éléments repris par Mes Ioana Massonnat et Olivia Pinel-Botton. Elles y ajoutent la douleur d’une femme, « démunie d’amour, de sourire, de projets qui sont remplacés par des nuits sans sommeil », constate Me Massonnat. Et les larmes d’une famille « brisée, privée du bonheur d’une famille au complet, de la bonne humeur, des blagues de Pompom et qui ne se remet pas. Parce que, en plus, elle ne sait pas pourquoi David est mort », dénonce Me Pinel-Botton. Trente ans requis Pas de reconnaissance, pas d’explication. « Ce que vous proposez à cette famille est terrible », reproche l’avocate générale. L’accusé, bras croisés sur une doudoune sans manches, ne bouge pas. L’accusation insiste : « Vous étiez le seul qui avait quelque chose à reprocher à David Pommier ». Et s’inquiète « de cette personnalité insaisissable, vraie anguille », sans évolution trois ans et demi après les faits. L’avocate générale Anissa Jalade requiert trente ans de réclusion criminelle « avec une peine de sûreté incompressible des deux tiers ». Christophe Bayle ne réagit pas. Comme quand il a vu, ce mardi matin, arriver son père cloué sur un fauteuil roulant à cause d’une sclérose en plaques. Un père, catégorique devant la cour : « Je connais mon fils, il n’aurait pas pu faire ça ! » Les avocats de son fils ne sont pas allés jusque-là. Déminant certains excès, à l’image de Me Conry. Il détaille les écoutes chères à l’accusation. « Elles concernent sept appels passés en un an, lors de sa première année d’incarcération. On peut imaginer son énervement », souligne l’avocat. Et dans ce dossier « définitivement atypique », selon Me Le Bonjour, l’accusé ne change pas. D’ailleurs, il n’a rien ajouté à la plaidoirie de ses avocats. Après plus de 4 heures de délibéré, Christophe Baylet a été reconnu coupable de l’assassinat de David Pommier et coupable des tentatives d’assassinat sur quatre gendarmes, au lieu de cinq. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté, et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Il n’a pas réagi.





