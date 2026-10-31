Aspirateurs laveurs : trois modèles à moins de 180 euros chez Cdiscount

Cdiscount propose trois aspirateurs laveurs à moins de 180 euros, dont les Proscenic F10 Ultra, Mova M10 Lite et Bissell CrossWave, pour aspirer et laver les sols en une seule fois.

Un verre renversé, des traces de chaussures dans l’entrée ou des miettes sous la table : les occasions de salir les sols ne manquent pas, surtout avec des enfants ou des animaux à la maison. Pour faciliter le nettoyage, les fabricants d’électroménager proposent des aspirateurs laveurs capables de ramasser les saletés sèches et humides tout en lavant les surfaces. Cdiscount affiche actuellement trois modèles à moins de 180 euros, dont les Proscenic F10 Ultra, Mova M10 Lite et Bissell CrossWave, pour vous équiper sans dépenser une fortune.

Des aspirateurs laveurs adaptés à chaque budget

Les marques Proscenic, Mova et Bissell proposent des aspirateurs laveurs avec des équipements adaptés aux besoins de chacun. Certains modèles disposent même d’une fonction d’auto-nettoyage qui évite de devoir laver le rouleau à la main après chaque utilisation. Bonne nouvelle pour votre budget : Cdiscount affiche actuellement trois modèles à moins de 180 euros, de quoi vous équiper sans dépenser une fortune.

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Parmi les offres disponibles, l’aspirateur nettoyeur 3 en 1 sans fil Bissell Crosswave HF3 Select est proposé à 149,99 euros au lieu de 299,99 euros. Le robot laveur de vitres Liectroux YW610 est affiché à 69 euros au lieu de 129 euros, tandis que l’aspirateur balai Tineco Floor One S6 Stretch Lite est vendu à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros. D’autres références sont également en promotion, comme l’aspirateur balai sans fil Proscenic P11 Ultra à 75,99 euros au lieu de 79,99 euros, l’aspirateur robot laveur 2 en 1 VersLife L6 à 88,99 euros au lieu de 99 euros, le robot aspirateur laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 299 euros au lieu de 699 euros et le robot laveur de vitres Ecovacs WINBOT Mini à 199 euros au lieu de 299 euros.

Le Proscenic F10 Ultra, puissant et autonome

L’aspirateur laveur sans fil Proscenic F10 Ultra affiche une puissance de 25 000 Pa et une autonomie pouvant atteindre 60 minutes. Ce modèle 3-en-1 aspire, lave et nettoie automatiquement sa brosse après usage. Il intègre un double réservoir de 1,25 litre au total : 750 ml pour l’eau propre et 500 ml pour l’eau sale. La séparation évite les contaminations et maintient une hygiène constante.

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Le rouleau tourne à 550 tours par minute pour décoller les taches collées au sol. Vous profitez de plusieurs modes de nettoyage selon l’état de vos surfaces : mode intelligent pour l’entretien courant, mode max pour les salissures importantes et mode aspiration de liquides en cas de déversement accidentel. L’écran LED affiche le niveau de batterie et les alertes d’entretien. La fonction d’auto-nettoyage FlashClean rince le rouleau à l’eau claire puis le sèche, ce qui limite les odeurs et prolonge la durée de vie de l’appareil. Cet aspirateur laveur sans fil Proscenic F10 Ultra est proposé à 169 euros sur Cdiscount au lieu de 339,99 euros.

Le Mova M10 Lite, compact et accessible

Le Mova M10 Lite mise sur la simplicité avec une aspiration de 20 000 Pa et une capacité de réservoir de 500 ml pour l’eau propre. Ce modèle compact pèse environ 4 kg, facilitant les déplacements dans toutes les pièces. Il propose deux modes de nettoyage pour adapter la puissance selon vos besoins. La brosse à double rotation assure un lavage homogène, même sur les taches rebelles comme le ketchup ou les traces de boissons renversées.

L’autonomie atteint 30 minutes, suffisante pour couvrir jusqu’à 240 m² par charge. Le système d’auto-nettoyage lave la brosse à l’eau chaude à 100 °C puis la sèche rapidement grâce à un flux d’air chaud. Cette fonction préserve l’hygiène de l’appareil et évite la prolifération de bactéries. Les commandes intégrées à la poignée permettent de contrôler facilement l’appareil pendant le nettoyage. Le design à plat à 180° permet de passer sous les meubles bas sans effort. Disponible à 149 euros au lieu de 249 euros sur Cdiscount, cet aspirateur laveur Mova M10 Lite convient aux surfaces moyennes et aux budgets serrés.

Le Bissell CrossWave Omniforce, polyvalent et silencieux

L’aspirateur balai laveur sans fil Bissell CrossWave Omniforce propose trois modes de nettoyage : PowerVac, PowerMop et Turbo. Cette polyvalence s’adapte à tous les types de sols durs, du parquet au carrelage. Le niveau sonore reste modéré à 69 dB, préservant le confort acoustique. La capacité du réservoir d’eau propre atteint 660 ml, tandis que le bac d’eau usée contient 440 ml. Le réservoir d’eau sale possède également un filtre amovible qui retient les débris solides pour faciliter la vidange.

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La technologie à double réservoir maintient l’eau propre séparée de l’eau sale pour un lavage constant. L’autonomie varie selon le mode choisi : jusqu’à 30 minutes en Power Mop et Power Vac, 18 minutes en mode Turbo. La brosse rotative élimine poils d’animaux et cheveux grâce à un système anti-enchevêtrement. Une fois le nettoyage terminé, l’auto-nettoyage active une rotation rapide du rouleau pour enlever les saletés, ce qui simplifie l’entretien de l’appareil au quotidien.