Découvrez l'aspirateur balai sans fil Vactechpro avec 35 kPa de puissance pour 54,99 euros. Batterie amovible et filtre HEPA inclus pour un nettoyage efficace.

Le nettoyage régulier du domicile reste un privilège quotidien qui exige une attention constante pour éviter que l'espace de vie ne devienne invivable. Pour répondre à cette nécessité, l' aspirateur balai sans fil Vactechpro se distingue par ses performances techniques supérieures et son accessibilité financière. Cet appareil est actuellement proposé au tarif minimum de 54,99 euros sur la plateforme Cdiscount, soit une réduction par rapport à son prix initial de 59,99 euros.

Technologie et puissance d'aspiration

L'aspirateur balai sans fil Vactechpro est conçu pour éliminer tous les débris du quotidien grâce à une puissance d'aspiration atteignant 35 kPa. La conception intègre une large brosse rotative en forme de V, optimisée pour capturer efficacement les particules sur divers types de sols. Que ce soit des miettes de pain sous une table, des feuilles mortes dans l'entrée ou des poils de chien sur un tapis, l'appareil gère l'ensemble des salissures courantes avec une grande efficacité.

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Pour assurer un nettoyage approfondi dans les zones difficiles d'accès, l'appareil est équipé d'un système d'éclairage intégré. Cette fonctionnalité permet de traquer la poussière dans les moindres recoins, y compris sous les meubles bas, garantissant qu'aucune trace ne soit laissée derrière soi lors du passage de l'aspirateur.

Autonomie et systèmes de filtration

L'autonomie de l'aspirateur balai sans fil Vactechpro repose sur une batterie amovible qui offre jusqu'à 35 minutes d'utilisation en mode éco et 18 minutes en mode maximum. Cette flexibilité permet d'adapter la durée de nettoyage aux besoins spécifiques de chaque surface. Le système cyclonique est couplé à un filtre haute densité qui retient jusqu'à 99,97 % des particules de 0,3 micron.

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Ce niveau de filtration est particulièrement avantageux pour les personnes allergiques, car il empêche les allergènes de retourner dans l'air ambiant. L'ensemble du kit comprend trois filtres HEPA, un réservoir à poussière, un tube télescopique en métal et un chargeur, offrant ainsi une solution complète pour l'entretien de la maison.

Polyvalence et accessoires fournis

Cet outil de nettoyage 6 en 1 est livré avec une batterie amovible, une brosse de sol, un support mural, une brosse 2 en 1 et un embout pour les recoins. La présence d'une brosse de nettoyage et du mode d'emploi assure une prise en main rapide et un entretien facile de l'appareil. Le format compact de l'aspirateur balai sans fil Vactechpro permet de nettoyer diverses surfaces comme le canapé, les escaliers, les coussins et même les sièges de la voiture.

La livraison de cet aspirateur est express et gratuite, sous réserve de conditions spécifiques. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles sur le site Cdiscount, où d'autres promotions sur des aspirateurs balais et robots sont également en cours. Les utilisateurs peuvent tester gratuitement le service Cdiscount à volonté pour bénéficier de ces avantages logistiques.

Perspectives et disponibilité commerciale

Les ventes de cet aspirateur balai sans fil 6 en 1 ont connu une augmentation significative, passant à moins de 55 euros pour le Black Friday. Cette dynamique de prix rend l'équipement en appareils de nettoyage accessibles sans impacter lourdement le budget des ménages. La plateforme met en avant cette polyvalence à petit prix comme une opportunité clé pour les consommateurs.

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Outre le modèle Vactechpro, Cdiscount propose plusieurs autres offres sur des aspirateurs balais et robots. Parmi les articles en promotion figurent l'aspirateur nettoyeur 3 en 1 sans fil Bissell Crosswave HF3 Select à 149 euros 99, initialement à 299 euros 99, et le robot laveur de vitres Liectroux YW610 à 69 euros au lieu de 129 euros. Ces prix réduits s'appliquent dans la limite des stocks disponibles et des conditions générales de vente du site.

D'autres modèles figurent également dans la liste des meilleures offres disponibles chez Cdiscount. L'aspirateur balai Tineco Floor One S6 Stretch Lite est proposé à 199 euros 99 contre 299 euros 99, tandis que l'aspirateur balai sans fil Proscenic P11 Ultra est affiché à 75 euros 99 au lieu de 79 euros 99. Le robot aspirateur laveur 2 en 1 VersLife L6 passe à 88 euros 99 depuis 99 euros.

Le segment des robots haut de gamme est également représenté avec le robot aspirateur laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 299 euros, une baisse notable par rapport à son prix de 699 euros. Enfin, le robot laveur de vitres Ecovacs WINBOT Mini est disponible à 199 euros au lieu de 299 euros. Toutes ces promotions visent à répondre aux besoins diversifiés des foyers en matière de nettoyage moderne et efficace.