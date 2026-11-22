Le Tineco Pure One A50S Plus est proposé à 179,99 euros au lieu de 329 euros. Découvrez ses capteurs 3DSense, son autonomie de 70 minutes et ses fonctions anti-empoisonnement.

Le Tineco Pure One A50S Plus se distingue par sa capacité à simplifier l'entretien des espaces confinés grâce à son tube pliable à 180 degrés. Cette fonctionnalité permet d'aspirer sous les lits et les canapés sans effort physique, éliminant la nécessité de se baisser pour atteindre les recoins inaccessibles. L'appareil intègre également une brosse motorisée 3DSense qui détecte la poussière et ajuste automatiquement la puissance d'aspiration pour optimiser l'efficacité du nettoyage.

Technologie de détection et filtration avancée

Les capteurs EdgeSense renforcent spécifiquement la suction près des plinthes, garantissant l'élimination des saletés accumulées le long des murs. Le système ClogLess, combiné à un tube élargi, facilite le passage des débris volumineux et réduit considérablement les risques de obstruction. Un écran LED fournit des informations en temps réel sur le fonctionnement, tandis que la filtration à six niveaux capture jusqu'à 99,99 % des particules de 0,3 micron.

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Autonomie flexible et gestion des poils d'animaux

Les propriétaires d'animaux apprécient particulièrement la brosse ZeroTangle équipée de lamelles en V et d'un double peigne. Ces composants limitent les enchevêtrements de cheveux et de poils, assurant un entretien continu sans intervention manuelle. L'appareil offre jusqu'à 70 minutes d'autonomie avec une batterie amovible remplaçable, couvrant ainsi plusieurs pièces sans interruption.

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Confort d'utilisation et ergonomie du design

La manipulation est rendue plus intuitive grâce à une double poignée ergonomique qui répartit le poids de manière équilibrée. L'utilisateur dispose de trois modes de fonctionnement distincts : Auto, Eco et Max, s'adaptant ainsi à divers besoins de nettoyage. Le support mural permet un rangement vertical et un rechargement pratique après chaque utilisation.

Offre promotionnelle et garantie constructeur

Le prix de 329 euros est actuellement ramené à 179,99 euros sur le site officiel de Tineco, représentant une économie significative. Une remise supplémentaire de 6 % est accessible avec le code BFPARIS, rendant l'achat encore plus attractif. Ce modèle bénéficie d'une garantie fabricant de deux ans et d'un système de vidage du réservoir sans contact direct avec la poussière.