L'aspirateur laveur Tineco Floor One S7 affiche un prix historique de 249,99 euros sur Amazon. Découvrez ses performances, sa technologie DualBlock et les détails de cette offre exceptionnelle.

Amazon propose actuellement une offre exceptionnelle sur l' aspirateur laveur Tineco Floor One S7. L'appareil est désormais disponible au prix de 249,99 euros, soit une réduction significative par rapport à son prix initial de 399,99 euros. Cette baisse de prix record constitue l'occasion idéale pour acquérir un dispositif de nettoyage tout-en-un performant.

Performance technique et autonomie

L'aspirateur Tineco Floor One S7 affiche une puissance d'aspiration de 21 kPa, une unité de mesure de pression qui garantit une aspiration puissante des poussières et des miettes. Le rouleau tourne à une cadence constante de 450 tours par minute, assurant une efficacité uniforme du début à la fin de la tâche. La batterie offre jusqu'à 50 minutes d'utilisation, permettant de nettoyer plusieurs pièces sans recharger l'appareil.

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Innovation DualBlock et hygiène

La technologie DualBlock distingue ce modèle en superposant deux grattoirs. L'un capture les cheveux pour éviter qu'ils ne s'enroulent autour des brosses, tandis que l'autre essuie l'eau sale, empêchant ainsi le bouchage du tuyau. De plus, le système Tineco MHCBS lave en continu avec de l'eau fraîche et récupère immédiatement les eaux usées. Cette fonctionnalité assure que le sol reçoit toujours de l'eau propre pendant le nettoyage.

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Fonctionnalités de séchage et flexibilité

Après le lavage, la fonction Flashdry entre en action pour maintenir l'hygiène de l'appareil. Le rouleau est rincé à l'eau chauffée, puis séché avec de l'air chaud à 85°C. Le corps de l'aspirateur s'incline jusqu'à 180°, ce qui lui permet de glisser sous les lits et les canapés pour capturer la poussière cachée. L'absence de fil élimine la nécessité de chercher une prise électrique ou de dérouler un câble.

Automatisation et réglages

Le système Tineco iLoop ajuste en continu trois paramètres : la quantité d'eau propre, la collecte de l'eau sale et la puissance de l'aspirateur. Cette technologie avancée permet à l'appareil de s'adapter automatiquement au type de sol et au niveau de saleté. L'utilisateur n'a aucun réglage manuel à effectuer pendant le nettoyage, ce qui simplifie grandement l'expérience d'utilisation quotidienne.