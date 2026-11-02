Aspirateur Tineco Floor One i7 Hotwash en promo : 150 euros de remise

Profitez de 150 euros de remise sur l'aspirateur laveur Tineco Floor One i7 Hotwash. Prix passé à 249,99 euros pour un nettoyage complet et autonome.

L'aspirateur balai laveur Tineco Floor One i7 Hotwash est actuellement proposé à un prix attractif chez le constructeur. Offrant une solution complète pour le nettoyage des sols, cet appareil combine aspiration et lavage en un seul passage. La promotion en cours permet d'acquérir ce modèle performant pour 249,99 euros au lieu de 349,99 euros. Cette réduction représente une économie de 150 euros, rendant le produit particulièrement accessible pour les consommateurs soucieux de leur budget tout en exigeant qualité.

Performances d'aspiration et gestion des poils

Ce modèle se distingue par une puissance d'aspiration remarquable de 25 000 Pa. Cette force permet d'éliminer efficacement les saletés humides et sèches présentes sur les sols. Il est également conçu pour traiter les poils d'animaux et les taches tenaces avec une grande aisance. Pour les utilisateurs ayant des animaux de compagnie, la conception anti-emmêlement est un atout majeur. Ce système garantit que les cheveux et les poils ne s'enroulent pas autour de la brosse, simplifiant l'entretien quotidien.

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La précision du nettoyage est améliorée grâce à des bords très fins inférieurs à un centimètre. Cette caractéristique technique permet de nettoyer les zones latérales des sols sans négliger les contours. L'appareil assure ainsi une couverture totale des surfaces, offrant un résultat professionnel sans effort supplémentaire. La combinaison de ces technologies répond aux besoins spécifiques des foyers exigeants en matière d'hygiène.

Autonomie et capacité des réservoirs

L'autonomie de l'appareil atteint 60 minutes avec une seule charge de batterie. Cette durée de fonctionnement permet de traiter des surfaces pouvant aller jusqu'à 490 mètres carrés. Pour les grandes maisons ou les espaces ouverts, cette performance est un avantage significatif. La gestion de l'eau est optimisée via deux réservoirs distincts pour un hygiène optimale. Le réservoir d'eau propre possède une contenance de 0,8 litre pour assurer une longue durée de lavage.

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Le réservoir d'eau sale, quant à lui, a une capacité de 0,72 litre pour contenir les déchets liquides. Cette séparation permet de ne jamais réutiliser l'eau sale, garantissant un sol toujours propre. La conception ergonomique place le réservoir d'eau propre de manière à faciliter la manipulation de l'appareil. L'utilisateur peut ainsi exercer un contrôle précis lors du nettoyage sans fatigue excessive. Cette distribution du poids contribue au confort d'utilisation sur la durée.

Conception compacte et autonettoyage

L'appareil s'incline à 180 degrés pour atteindre les surfaces difficiles d'accès. Avec seulement 13 cm d'épaisseur, il passe facilement sous les meubles bas. Cette flexibilité est essentielle pour un nettoyage en profondeur de tout le domicile. L'appareil ne nécessite pas de se retourner sous les canapés ou les lits pour travailler. Cette caractéristique gain de temps considérable lors des sessions de ménage hebdomadaires.

L'entretien de l'aspirateur est simplifié par un système d'autonettoyage à l'eau chauffée. Après utilisation, le processus se termine par un séchage de 5 minutes avec de l'air à 100 °C. Ce cycle automatique prévient les mauvaises odeurs et le développement de moisissures. Le consommateur bénéficie d'un appareil toujours prêt pour la prochaine utilisation sans manipulation complexe. La promotion de 150 euros sur le Tineco Floor One i7 Hotwash reste une opportunité à ne pas manquer.