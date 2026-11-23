Profitez de -40% sur l'aspirateur robot Shark PowerDetect à 599,99€ au lieu de 999,99€. Découvrez les fonctionnalités UV, la base design et les offres exclusives Black Friday Shark.

La marque Shark propose une offre exceptionnelle durant le Black Friday avec son aspirateur robot laveur PowerDetect de la collection Luxe. Ce modèle, conçu pour intégrer harmonieusement les intérieurs modernes, est désormais disponible à 599,99 euros sur le site officiel de la marque. Cette promotion représente une réduction substantielle par rapport au prix habituel de 999,99 euros.

Un Design Élégant et une Base Compacte pour la Maison

Le Shark PowerDetect répond spécifiquement au problème récurrent des bases de recharge encombrantes qui rompent l'esthétique des pièces de vie. La marque a redessiné l'ensemble du dispositif pour offrir une apparence plus raffinée et moins intrusive parmi les meubles. Disponible en plusieurs coloris, il se distingue par ses finitions haut de gamme qui s'adaptent aux décors contemporains.

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Les utilisateurs peuvent choisir entre des teintes classiques comme le blanc, le beige ou le noir, mais aussi opter pour des versions plus distinctives en vert sapin ou en bleu. Chaque modèle intègre des empiècements dorés qui apportent une touche de standing supplémentaire. Ce choix chromatique étendu permet aux propriétaires de sélectionner une version qui se fond parfaitement dans leur décoration intérieure existante.

Fonctionnalités Avancées et Technologie de Nettoyage Profond

Derrière son aspect soigné, le Shark PowerDetect dispose d'un système complet capable de vider automatiquement son collecteur de poussière et de rincer le tampon de serpillière via sa base intelligente. Cette autonomie accrue réduit la fréquence des interventions manuelles nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil dans le quotidien domestique.

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Une caractéristique technique majeure repose sur l'éclairage ultraviolet intégré au robot. Cette technologie permet de détecter les saletés invisibles à l'œil nu afin de les éliminer en profondeur. L'objectif affiché par le fabricant est d'assurer une hygiène sanitaire supérieure dans les foyers grâce à ce nettoyage ciblé et approfondi.

Écosystème Shark et Autres Promotions Black Friday

La promotion sur le PowerDetect s'inscrit dans un ensemble plus large d'offres lancées par la marque Shark pendant cette période commerciale. L'enseigne met en avant plusieurs autres produits technologiques et électroménagers avec des réductions significatives pour attirer les consommateurs.

Le Multi-Styler et le Sèche-Cheveux FlexStyle sont proposés à 149,99 euros au lieu de 199,99 euros. Par ailleurs, l'aspirateur balai sans fil Shark PowerDetect Speed est proposé à 279,99 euros, contre 399,99 euros habituellement. Ces prix s'appliquent sur le site officiel de l'entreprise.

Dans le domaine du bien-être, le Masque LED CryoGlow pour le contour des yeux est affiché à 229,99 euros, soit une économie de 120 euros. L'Appareil de soin du visage hydrofacial à domicile descend également à 279,99 euros, au lieu de 349,99 euros. Enfin, la machine à laver les tapis StainStriker est disponible à 149,99 euros, au lieu de 229,99 euros, complétant cette sélection d'articles en promotion.