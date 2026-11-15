Aspirateur robot laveur : comparatif des offres Cdiscount sur trois modèles

Cdiscount met en avant des aspirateurs robots laveurs en promotion, dont le VACTIDY Cleanova W8 à 99,99 euros, pour automatiser le nettoyage des sols.

Cdiscount propose plusieurs aspirateurs robots laveurs à comparer pour entretenir ses sols sans effort. Le site met en avant trois modèles, dont le VACTIDY Cleanova W8, le Laresar L10 et le FAMIVAC RV10, ainsi qu'une sélection d'autres appareils en promotion. L'objectif est de trouver l'appareil adapté à la surface de son logement, à ses types de revêtements et à son budget.

Passer l'aspirateur et la serpillière ne demande plus forcément de temps personnel. Ces appareils intelligents naviguent seuls dans le logement, aspirent la poussière et lavent les surfaces en un seul passage. Avec l'arrivée de l'automne, les allers-retours fréquents dans la maison salissent rapidement les sols, ce qui rend ce type d'équipement particulièrement utile.

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Fonctionnement d'un aspirateur robot laveur au quotidien

Un aspirateur robot laveur aspire la poussière et lave les surfaces en un seul passage, sans intervention humaine pendant le nettoyage. Il se déplace de manière autonome dans le logement grâce à ses capteurs.

Ces appareils s'adaptent à différents types de revêtements, du carrelage au parquet. Ils contournent également les obstacles sans difficulté, ce qui limite les interventions nécessaires avant chaque passage.

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Le principe repose donc sur une routine automatisée. L'utilisateur choisit le mode de nettoyage, lance l'appareil et récupère des sols propres sans manipuler lui-même l'aspirateur ou la serpillière.

VACTIDY Cleanova W8 et Laresar L10 comparés

Le VACTIDY Cleanova W8 est disponible sur Cdiscount à 99,99 euros au lieu de 105,99 euros. Ce modèle associe une aspiration de 5 000 Pa à une fonction lavage pour éliminer poussières, miettes et poils d'animaux.

Son réservoir d'eau de 300 ml humidifie la serpillière pendant le nettoyage, tandis que son bac à poussière de 500 ml limite les vidages. Son autonomie atteint 150 minutes, soit une couverture pouvant aller jusqu'à 200 m² sans interruption. Ses capteurs anticollision facilitent ses déplacements entre les meubles.

Le Laresar L10 est proposé sur Cdiscount à 99,99 euros au lieu de 109,99 euros. Il offre une aspiration de 10 000 Pa, soit deux fois plus que le VACTIDY Cleanova W8, ce qui facilite selon la description le nettoyage des tapis et moquettes.

Le Laresar L10 combine aspiration, lavage et balayage, avec des brosses latérales qui dirigent les débris vers la brosse centrale. Son autonomie atteint également 150 minutes, avec un réservoir à poussière de 800 ml et un réservoir d'eau de 350 ml. Sa navigation par SoF LiDAR cartographie les pièces, et l'application permet de définir des zones interdites, notamment autour des gamelles des animaux.

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FAMIVAC RV10 et autres offres Cdiscount

Le FAMIVAC RV10 est un aspirateur robot laveur 2 en 1 doté de 6 000 Pa d'aspiration, une puissance intermédiaire entre le VACTIDY Cleanova W8 et le Laresar L10. Son autonomie de 160 minutes permet de nettoyer jusqu'à 210 m².

Ce modèle se pilote depuis une application mobile ou grâce à une télécommande fournie. Ses capteurs détectent les obstacles et les différences de niveau pour adapter sa trajectoire et éviter les chutes, ce qui le rend adapté aux personnes qui souhaitent automatiser l'entretien de leurs sols sans multiplier les réglages.

Cdiscount présente aussi d'autres offres sur les aspirateurs. L'aspirateur nettoyeur 3 en 1 sans fil Bissell Crosswave HF3 Select est proposé à 149,99 euros au lieu de 299,99 euros. Le robot laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 est affiché à 299 euros au lieu de 699 euros, tandis que le robot laveur de vitres Ecovacs WINBOT Mini passe à 199 euros au lieu de 299 euros.

Pour choisir, la taille du logement, la présence de tapis et le nombre de types de sols restent les critères principaux. Les prix et promotions cités correspondent aux offres affichées sur Cdiscount au moment de la publication de cette sélection.