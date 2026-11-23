Noté 4,9 sur 5, l'aspirateur-robot Dreame L50s Pro Ultra passe de 749 à 499 euros chez Boulanger, avec livraison offerte pour les achats en ligne.

Pour le Black Friday 2026, Boulanger propose l'aspirateur-robot Dreame L50s Pro Ultra à 499 euros au lieu de 749 euros habituels. Ce modèle haut de gamme, noté 4,9 sur 5, est présenté comme l'un des plus demandés de la saison. Il est disponible dans les magasins Boulanger et sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne.

Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, qui précise que cette équipe est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV peut percevoir une rémunération lorsqu'un lecteur achète un produit via les liens intégrés dans l'article.

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Une puissance d'aspiration et un lavage des sols au cœur de l'offre

Le Dreame L50s Pro Ultra développe une puissance d'aspiration atteignant 30 000 pascals. Selon la présentation de l'offre, cette force permet de tout avaler, y compris sur les tapis épais.

Au-delà de l'aspiration, cet aspirateur-laveur lave les sols et les frotte vigoureusement afin de venir à bout des taches tenaces. Cette double fonction le distingue d'un simple aspirateur-robot.

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Lorsque le robot rencontre un tapis ou une moquette, le lavage est interrompu pour ne conserver que la fonction aspiration. Son bras extensible permet par ailleurs de récupérer la poussière cachée dans les coins ou le long des plinthes. Enfin, il peut se soulever de 4 cm pour franchir les seuils importants.

Navigation par Scanner LiDAR et station de vidage automatique

Le Dreame L50s Pro Ultra s'oriente dans la pièce grâce à un scanner LiDAR, et il évite les obstacles grâce à des capteurs laser et à une caméra frontale. L'ensemble est géré par l'intelligence artificielle.

De retour à sa base, le robot vide directement sa poussière dans celle-ci. C'est à cet endroit qu'il vide également l'eau souillée et qu'il recharge de l'eau claire, sans intervention de l'utilisateur à chaque cycle.

La base traite aussi les serpillères rotatives, qu'elle nettoie à une température de 100 °C. Le fabricant Dreame met ainsi en avant une hygiène maximale pour les sols après chaque passage.

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Prix Black Friday 2026 et conditions d'achat chez Boulanger

Boulanger affiche le Dreame L50s Pro Ultra à 499 euros, contre 749 euros habituellement, soit 250 euros de moins. Cette remise est proposée dans le cadre du Black Friday 2026.

Pour un achat en ligne sur le site de Boulanger, la livraison est offerte. Les acheteurs peuvent également se rendre directement dans un magasin Boulanger pour bénéficier de la même offre.

Boulanger rappelle que les prix sont indicatifs et peuvent évoluer. Au vu du succès de ce modèle, les acheteurs intéressés ont intérêt à ne pas attendre pour profiter de cette remise.