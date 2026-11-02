Aspirateur Laveur Tineco Floor One S5 : Prix Cdiscount à 169,99 euros

Profitez de l'offre Cdiscount sur l'aspirateur laveur Tineco Floor One S5 à 169,99 euros. Un appareil sans fil avec écran iLoop et auto-nettoyage pour un sol impeccable.

L'aspirateur laveur Tineco Floor One S5 est actuellement proposé à un prix réduit de 169,99 euros sur la plateforme de vente en ligne Cdiscount. Cette offre commerciale permet aux consommateurs d'acquérir cet équipement ménager performant bien avant le lancement officiel des promotions du Black Friday. Le dispositif se distingue par sa capacité à réaliser simultanément l'aspiration et le lavage des revêtements de sol lors d'une seule intervention.

Caractéristiques Techniques et Autonomie

Ce modèle d'aspirateur laveur fonctionne sans fil, garantissant une liberté de mouvement totale pour les utilisateurs qui souhaitent nettoyer différentes pièces sans contrainte de câble. La batterie intégrée offre une autonomie continue de 35 minutes, ce qui est suffisant pour traiter des surfaces habitables importantes dans un logement standard. L'appareil repose sur une architecture à double réservoir conçue pour optimiser l'hygiène du nettoyage.

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Le premier compartiment contient 0,8 litre d'eau propre destinée au lavage, tandis que le second réserve 0,7 litre pour recueillir l'eau sale extraite des sols. Cette séparation physique assure que la brosse rouleau n'utilise jamais l'eau souillée, maintenant ainsi une efficacité de nettoyage constante tout au long de la session. Le prix affiché de 169,99 euros s'inscrit dans une stratégie de pénétration de marché agressive menée par Cdiscount.

Fonctionnalités Intelligentes et Entretien

L'écran intelligent iLoop constitue l'interface principale de communication entre l'utilisateur et la machine. Ce système visuel change de couleur en temps réel pour indiquer l'état de propreté de la surface traitée. La lumière passe du rouge au bleu lorsque les débris sont éliminés, guidant ainsi l'utilisateur vers les zones nécessitant une attention particulière ou signalant qu'une zone est finie.

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Pour réduire la charge de travail manuelle, l'appareil intègre un programme d'auto-nettoyage complet. Cette fonction désassemble automatiquement la poussière, les cheveux et les petits débris accumulés dans la brosse rouleau et le tube d'aspiration. Cette technologie maintient les composants internes en état de marche optimal et prolonge la durée de vie mécanique de l'outil de nettoyage domestique.

Détails Logistiques et Accessoires Inclus

La livraison en point de retrait est gratuite pour cette commande spécifique, facilitant le processus d'achat pour les clients ne disposant pas d'espace de stockage immédiat. Le produit est également éligible aux avantages exclusifs du programme de fidélité Cdiscount à Volonté. Les acheteurs bénéficient d'une solution détergente et désodorisante fournie dans le carton, ainsi que d'une brosse rouleau de remplacement pour assurer la pérennité de l'investissement.

Stratégie Commerciale Avant le Black Friday

Cette promotion anticipée s'aligne sur une liste plus large de réductions proposées par Cdiscount pour préparer la période du Black Friday. D'autres articles électroménagers et technologiques voient leurs tarifs significativement abaissés, comme l'iPhone 15 reconditionné à 389,84 euros ou l'Airfryer Ninja Foodi à 99 euros. Ces offres visent à capturer la demande des consommateurs avant que la concurrence ne renforce ses propres remises.

Les conditions de cette offre restent soumises à la disponibilité des stocks et à une durée limitée définie par le distributeur. Les clients intéressés doivent consulter les conditions générales de vente sur le site officiel de Cdiscount pour valider leur éligibilité aux remises. Cette approche marketing vise à maximiser les volumes de vente en début de saison des fêtes grâce à des prix agressifs sur des produits high-tech.