Aspirateur Dreame G10 Pro Amazon : -123 euros ce 12 novembre 2026

Le Dreame G10 Pro descend à 175,35 euros sur Amazon le jeudi 12 novembre 2026. Découvrez ses spécifications techniques et son autonomie de 35 minutes.

L' aspirateur balai laveur Dreame G10 Pro représente une option technologique majeure pour les foyers cherchant à optimiser l'entretien du domicile. Disponible chez Amazon le jeudi 12 novembre 2026, cet appareil multifonction combine aspiration et lavage en une seule opération. Il est proposé à un prix particulièrement attractif de 175,35 euros, offrant ainsi une réduction significative par rapport à son tarif standard. Cette promotion s'inscrit dans une stratégie commerciale visant à promouvoir les solutions de nettoyage automatisées modernes.

Performance et technologie d'aspiration

La puissance d'aspiration du Dreame G10 Pro atteint 16 000 Pa, une donnée technique essentielle pour capturer efficacement les salissures incrustées dans les sols. Cette force de succion permet à l'appareil de traiter divers types de surfaces avec une grande efficacité. L'appareil est conçu pour éliminer les particules de poussière et les débris sans laisser de traces sur le revêtement de sol, assurant ainsi une propreté optimale pour les utilisateurs.

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La conception de la brosse intègre deux bords spécifiquement étudiés pour atteindre les zones difficiles d'accès. Ces bords très fins permettent de nettoyer le long des plinthes et sous les portes d'armoire sans nécessiter d'intervention manuelle supplémentaire. Cette caractéristique technique améliore considérablement la surface couverte par chaque passage de l'appareil, réduisant le temps total consacré au ménage domestique.

Autonomie et gestion de l'énergie

Le Dreame G10 Pro offre une autonomie de 35 minutes sur une seule charge complète de la batterie. Cette durée d'utilisation est suffisante pour traiter une surface d'environ 200 mètres carrés, couvrant ainsi la majorité des habitations standards. L'utilisateur peut donc nettoyer son logement entier sans avoir besoin de recharger l'appareil en cours de route, ce qui garantit une continuité dans le processus de nettoyage.

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L'appareil est équipé d'un grand écran LED intégré qui fournit des informations en temps réel sur l'état de l'appareil. L'utilisateur peut consulter la quantité de batterie restante, le niveau de propreté détecté sur le sol et l'état de fonctionnement général. Cette transparence visuelle permet de mieux gérer l'utilisation de l'appareil et d'anticiper les besoins de recharge ou de maintenance.

Capacités de lavage et réservoirs

En plus de l'aspiration, l'appareil dispose d'un réservoir d'eau propre d'une capacité de 900 ml. Cette contenance importante permet un lavage prolongé sans interruption pour recharger le réservoir. La fonction de lavage est complémentaire à l'aspiration, offrant ainsi une solution 2 en 1 qui simplifie la routine ménagère quotidienne pour les utilisateurs exigeant une hygiène rigoureuse de leurs sols.

Une solution de nettoyage spéciale est incluse dans le package, optimisant l'efficacité du lavage contre les taches tenaces. Cette solution est conçue pour travailler en synergie avec le système de broyage et d'essorage de l'appareil, garantissant un sol propre et sec après chaque cycle. La présence de cette solution chimique adaptée renforce la capacité de l'appareil à dégraisser et désinfecter les surfaces traitées.

Entretien et maintenance de l'appareil

La maintenance du Dreame G10 Pro est facilitée par la présence d'un racleur résilient à dents de peigne sur la brosse. Cet accessoire permet d'éliminer facilement les cheveux et les fibres textiles qui pourraient s'emmêler dans le mécanisme de rotation. En empêchant l'accumulation de cheveux, cet élément réduit la nécessité de nettoyage manuel fréquent de la brosse, préservant ainsi la performance de l'aspiration sur le long terme.

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Un outil de nettoyage dédié pour l'appareil lui-même est également fourni, assurant une durée de vie prolongée du matériel. Cet accessoire permet de maintenir les composants internes et externes propres, prévenant ainsi les pannes liées à l'encrassement. L'inclusion de ces éléments d'entretien souligne la conception pensée pour une utilisation autonome et durable par l'utilisateur final.

Disponibilité et offre commerciale Amazon

Le Dreame G10 Pro est éligible à la livraison gratuite pour les membres Amazon Prime, facilitant l'accès à cet appareil. Le prix promotionnel de 175,35 euros est en nette baisse par rapport au prix de liste de 299 euros. Cette réduction de 123,65 euros représente une opportunité intéressante pour acquérir un appareil haut de gamme à un tarif réduit, notamment dans le contexte des promotions automnales.

La marque Dreame propose également d'autres modèles sur Amazon, tels que le Robot Aspirateur Laveur L10s Ultra Gen 2 à 329 euros, le Aqua10 Ultra à 729 euros, le Robot Tondeuse A1 Pro à 799 euros et l'Aspirateur Laveur H12 Pro Ultra à 158,65 euros. Ces offres complémentaires permettent aux consommateurs de comparer différentes gammes de produits pour trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins spécifiques de nettoyage domestique.