L'aspirateur de cendres Vito, disponible à 49,90 € sur Cdiscount, évite poussières et allergies grâce à son moteur puissant et son filtre HEPA. Idéal pour la cheminée, le poêle à bois et même les barbecues.

Lorsque les températures se mettent à chuter, le grand feu de cheminée devient un refuge pour les foyers. Pour que le plaisir de la chaleur ne se transforme pas en source de poussière, l'aspirateur de cendres Vito est proposé à 49,90 € sur Cdiscount.

Caractéristiques techniques de l'aspirateur Vito

Le moteur de 800 W de l'aspirateur Vito délivre une puissance d'aspiration de 15 kPa, avec un débit d'air de 1,3 m³/min. Cette configuration permet de vider une cheminée en un temps record.

Also read Moyen-Orient : le pétrole sous les 90 dollars sur fond d'optimisme entre Washington et Téhéran

La cuve en acier de 4 L accepte des cendres jusqu'à 40 °C, tandis que le filtre HEPA retient les particules fines, protégeant ainsi la qualité de l'air des occupants du domicile, notamment les personnes allergiques.

Facilité d'utilisation et adaptabilité

Au poids de 1,75 kg, l'appareil est compact et se glisse aisément aux côtés du panier à bûches. Grâce à un tuyau d'aspiration d'un mètre, il atteint sans effort le fond de la cheminée ou ses rebords.

Advertisement

L'aspirateur fonctionne aussi bien avec les inserts que pour les cendres de barbecue, rendant son usage pratique toute l'année. Il faut simplement l'utiliser lorsque les cendres sont refroidies afin d'éviter d'aspirer la braise chaude.

Impact sanitaire et économique pour les foyers

En éliminant la poussière et en filtrant les particules, l'aspirateur Vito réduit le risque d'allergies et d'irritations respiratoires pour les habitants. Au regard du coût moyen de 49,90 €, il s'agit d'un investissement économique pour un entretien plus hygiénique.

Au moment du Black Friday, Cdiscount propose l'aspirateur Vito à moins de 50 €, combiné aux offres sur d'autres appareils électroménagers, ce qui pourrait inciter les propriétaires de cheminées à opter pour cette solution.

Disponibilité et conditions d'achat

L'aspirateur Vito est disponible en livraison express gratuite, dans la limite des stocks disponibles. Les conditions d'achat et les modalités de retour sont détaillées sur le site de Cdiscount.