Ashley St. Clair annonce être la mère d'un enfant d'Elon Musk

L'auteure de livres pour enfants Ashley St. Clair a révélé sur X qu'elle était mère d'un enfant dont Elon Musk est le père. Elle a expliqué avoir gardé la nouvelle secrète pour protéger son enfant et a appelé les médias à respecter leur intimité. Si cette information est confirmée, il s'agirait du treizième enfant du milliardaire.

Vendredi 14 février, Ashley St. Clair a créé une surprise sur le réseau social X en annonçant être devenue mère d'un enfant dont Elon Musk serait le père. « Il y a cinq mois, j’ai accueilli un nouveau bébé dans ce monde. Elon Musk est le père », a-t-elle écrit. La jeune femme, auteure de trois livres, a expliqué avoir gardé cette information secrète afin de protéger son enfant, avant d’ajouter que certains médias comptaient révéler la nouvelle sans son consentement.

« Je tiens à ce que mon enfant grandisse dans un environnement sûr et normal », a-t-elle insisté, appelant les journalistes à respecter leur intimité. En légende de son message, elle a ajouté une phrase en latin : Alea Iacta Est (« Le sort en est jeté »). Ashley St. Clair, connue pour ses prises de position conservatrices, s’est fait un nom en tant qu’auteure de livres pour enfants. Son ouvrage *Elephants Are Not Birds*, publié par BRAVE Books, prône des valeurs chrétiennes et conservatrices, explique un article de People Magazine. « Suivez Kevin qui apprend que, même s’il sait chanter, il n’est pas un oiseau, même si la culture insiste pour dire le contraire », résume le livre. Si cette information est avérée, l’enfant d’Ashley St. Clair serait le treizième du milliardaire. En 2002, Elon Musk et son ex-épouse, Justine Wilson, ont accueilli leur premier fils, Nevada, décédé à l’âge de dix semaines. Le couple a ensuite eu cinq autres enfants : les jumeaux Vivian et Griffin, ainsi que les triplés Kai, Saxon et Damian. Par la suite, l’homme d’affaires a eu trois enfants avec la chanteuse Grimes : X Æ A-12, Exa Dark Sideræl et Techno Mechanicus. En parallèle, en 2021, il est devenu père de jumeaux, Strider et Azure, avec Shivon Zilis, une cadre de Neuralink. Début 2024, un treizième enfant est venu agrandir la fratrie, sans que son prénom ne soit révélé.





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Elon Musk Ashley St. Clair Mère Enfants Secret

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Xavier Niel traite Elon Musk de 'connard', Musk répond en le qualifiant de 'proxénète'L'homme d'affaires français Xavier Niel a qualifié Elon Musk de « peut-être parfois un connard » lors d'une émission de télévision, déclenchant une riposte acerbe du patron de X (ancien Twitter). Musk a accusé Niel d'avoir été « envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ».

Lire la suite »

Une fronde anti-Tesla grandit en Allemagne après l’ingérence d’Elon Musk dans les électionsLe constructeur automobile américain fait face à une vague de défiance chez nos voisins d'outre-Rhin. Plusieurs grandes entreprises abandonnent leurs flottes de véhicules Tesla, protestant contre les prises de position politiques controversées d'Elon Musk.

Lire la suite »

Le Chaos Stratégique d'Elon MuskL'alliance récente entre Elon Musk et Donald Trump met en lumière une nouvelle forme de pouvoir mondiale qui menace les démocraties et redéfinit les règles géopolitiques et sociales. Musk, avec son empire technologique, contrôle des technologies stratégiques et utilise son influence sur les réseaux sociaux pour façonner l'opinion publique. Son pouvoir d'arbitraire, démontré lors de la guerre en Ukraine, soulève des questions cruciales sur les limites du contrôle démocratique et les risques d'un désordre stratégique.

Lire la suite »

La Voix du Nord quitte X (anciennement Twitter) en raison des « dérives » d'Elon MuskLe quotidien régional « La Voix du Nord » quitte X (anciennement Twitter) suite aux préoccupations concernant les changements d'orientation de la plateforme sous l'égide d'Elon Musk. Le journal cite notamment l'absence de modération et la prolifération de contenus haineux comme des raisons principales de son départ.

Lire la suite »

Désinformation : Bruxelles approfondit finalement son enquête contre X, la plateforme d’Elon MuskLa Commission européenne veut avoir accès aux algorithmes de recommandations de X (ex-Twitter) : dans un communiqué, elle formule trois nouvelles demandes dans le cadre de son enquête visant X, sous l'égide du DSA.

Lire la suite »

Elon Musk Humilié lors d'une Partie de 'Path of Exile 2'La réputation d'Elon Musk en tant que joueur de haut niveau a été mise à mal après une performance désastreuse lors d'une partie de 'Path of Exile 2' diffusée en direct. Des joueurs chevronnés l'ont accusé de mentir sur son niveau et de ne pas maîtriser les mécanismes de base du jeu. La querelle a dégénéré en une vive dispute publique, impliquant des accusations mutuelles et des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux.

Lire la suite »