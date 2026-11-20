Ascendance Aéronautique a dévoilé l'ATEA, son aéronef hybride électrique conçu pour 4 à 6 passagers. Le roll-out a eu lieu le 19 novembre à Muret.

Ascendance Aéronautique, constructeur basé à Muret dans la Haute-Garonne, a officiellement présenté l' ATEA, son premier aéronef vertical hybride électrique. Cette présentation a eu lieu le jeudi 19 novembre dernier, marquant une étape symbolique pour le secteur aéronautique français face à la concurrence internationale.

Déroulement du roll-out de l'ATEA à Muret

Lors de la cérémonie au hangar de l'usine près de l'aérodrome de Muret, la séquence de roulage n'a pas pu être effectuée sous les yeux de la presse en raison de fortes rafales de vent. Cependant, l'événement reste un jalon crucial pour le programme lancé en 2018. L'objectif est de produire un aéronef capable de transporter quatre à six passagers sur une distance de 400 kilomètres. L'appareil doit effectuer son premier vol prévu au printemps 2027.

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Processus de validation technique et essais

La présentation de l'ATEA fait suite à plus de 1 000 heures de tests sur des bancs d'essais et à plus de dix prototypes développés. Deux campagnes en soufflerie ont également été menées pour valider les performances aérodynamiques. Après cette étape, Ascendance va enchaîner avec quatre à cinq mois d'essais au sol. L'entreprise espère obtenir un permis de vol de l'EASA au printemps prochain pour réaliser le premier vol de l'appareil.

Positionnement face à la concurrence internationale

Avant même son premier vol, l'aéronef a déjà engrangé 650 précommandes représentant un volume de plus de 2 milliards d'euros. Jean-Christophe Lambert, CEO d'Ascendance, souligne que cet objectif a été atteint avec seulement 60 millions d'euros et 100 personnes. Cette prouesse contraste avec les giga startups américaines comme Joby Aviation, financées entre trois et six milliards de dollars avec le soutien de Boeing, GE et Toyota. En Chine, l'aviation électrique est fortement poussée par le plan quinquennal.

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Stratégie de supply chain européenne

Face à l'avance rapide de la Chine et aux capitaux importants des startups américaines, Ascendance mise sur une supply chain européenne. Jean-Christophe Lambert estime que cette approche est stratégique pour maintenir la compétitivité. La PME entend séquencer les essais en vol de son avion sur deux ans en testant progressivement plusieurs configurations. Cette approche permet de gérer les risques techniques tout en maintenant un rythme de développement soutenu.

Avenir du programme et prochaines étapes

La filière aéronautique continue de remonter la pente financière selon l'étude annuelle de la Banque de France. Cette solidité sera cruciale pour assurer la montée en cadence de la supply chain. Pour Ascendance, les années à venir sont déterminantes. L'entreprise devra naviguer dans un contexte économique complexe tout en maintenant son rythme de développement. Le maintien du budget du Corac par l'Elysée est vu comme une bonne nouvelle pour les petites entreprises du secteur.