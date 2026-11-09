Asahi Linux adopte la GPL pour protéger ses contributions

Le projet Asahi Linux abandonne la licence MIT au profit de la GPLv2 pour contrer l'exploitation commerciale et l'IA. Découvrez les raisons et l'impact de ce changement majeur.

Le projet communautaire Asahi Linux annonce un changement fondamental de stratégie juridique en migrant son code vers la licence publique générale GNU version 2 ou ultérieure. Cette décision intervient alors que la rétro-ingénierie bénévole des puces Apple Silicon M1, M2 et M3 risque d'être exploitée par des entités commerciales. L'objectif affiché est de garantir que le savoir-faire technique accumulé profite à la communauté plutôt qu'à des acteurs cherchant à le monétiser sans contrepartie.

Contexte du Conflit avec Omarchy

La décision d'Asahi Linux intervient dans un contexte de tension accru avec Omarchy 4.5, une application développée par David Heinemeier Hansson. Ce dernier est bien connu pour avoir créé le framework Ruby on Rails et porte le projet Omarchy, financé par l'Omacom Foundation créée en août dernier. Cette fondation a déjà récolté 12,6 millions de dollars, soit environ 10,9 millions d'euros, grâce au soutien de sociétés comme 1Password et 37signals.

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La publication récente d'Omarchy 4.5 a servi de déclencheur immédiat au changement de licence. L'application se présente comme une solution simple permettant d'installer Linux directement depuis macOS sans utiliser de clé USB. Pour Asahi Linux, ce produit commercial utilise des briques logicielles issues de leur rétro-ingénierie, réalisée bénévolement depuis six ans, sans respecter l'éthique de partage initial du projet.

Rétro-ingénierie et Protection du Code Source

Depuis six ans, les contributeurs d'Asahi Linux effectuent un travail de rétro-ingénierie complexe sur les composants matériels d'Apple, tels que le processeur graphique, l'audio et les ports Thunderbolt. Apple ne fournissant aucune documentation technique, cette équipe observe le système macOS pour comprendre le fonctionnement interne des puces. Le code généré reste donc une création originale issue d'années de recherche technique intensive.

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Le rapport rédigé par James Calligeros, principal contributeur d'Asahi Linux, indique que certains acteurs ont tenté de reprendre ce travail pour le transformer en produits propriétaires fermés. Des extraits de code encore en développement ont été extraits des dépôts personnels des développeurs et publiés sans attribution. Dans certains cas, l'intelligence artificielle a été utilisée pour réécrire le code et masquer son origine, ce qui constitue une violation des principes éthiques du logiciel libre.

Impact de la Licence GPLv2 sur les Utilisateurs

En adoptant la licence GPLv2 ou ultérieure, Asahi Linux impose désormais que toute distribution d'une version modifiée du logiciel soit accompagnée de son code source. La licence MIT, utilisée jusqu'alors, permettait aux entreprises de reprendre le code, de le modifier et de le vendre sans obligation de partager les améliorations apportées. Cette nouvelle politique vise à empêcher la création de solutions propriétaires qui exploitent le travail bénévole sans contribution ouverte.

David Heinemeier Hansson a contesté cette décision, affirmant que certaines parties du code utilisées par Omarchy 4.5 relèvent effectivement de la licence MIT. Cependant, Asahi Linux rappelle que l'installation de futures versions d'Omarchy sur des Mac nécessitera d'intégrer les mises à jour du projet, qui seront désormais soumises à la GPL. Cela contraindra les utilisateurs à accepter ces conditions pour maintenir leur installation à jour et fonctionnelle.

Réactions et Implications Futures du Projet

Ce changement de licence a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté open source. Certains développeurs, dont ceux d'OpenBSD qui dépendent du code d'Asahi pour faire démarrer Linux sur Mac, ont exprimé des préoccupations. Ils craignent que cette militarisation de la licence n'isole davantage le projet ou ne crée des barrières techniques inutiles. La migration vers la GPLv2 doit être effectuée avec l'accord de tous les contributeurs pour être valide juridiquement.

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À l'avenir, Asahi Linux continuera de développer le support officiel des Mac M3 et d'autres appareils. La transition vers la GPL vise à stabiliser un cadre juridique clair pour l'exploitation du code. L'équipe espère ainsi préserver l'intégrité de ses contributions tout en permettant une utilisation libre et partagée par la communauté des passionnés de Linux sur matériel Apple.