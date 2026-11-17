Découvrez comment l'AS Verson a affronté Calais en Coupe de France le 15 novembre 2026. Analyse de la préparation, du discours de Kévin Leroux et de l'élimination du club.

L'AS Verson a mis un terme à son parcours en Coupe de France le dimanche 15 novembre 2026, lors du septième tour de la compétition. L'équipe de R3 a affronté Calais sur le terrain de l'USON Mondeville et s'est inclinée par un score de 1 à 5. Cette défaite conclut une belle épopée entamée trois mois plus tôt, après le forfait du premier adversaire de l'équipe.

Préparation et ambiance au club

Le staff technique de l'AS Verson, dirigé par Kévin Leroux, a privilégié la décontraction avant ce match décisif. L'après-midi du samedi a commencé par un petit-déjeuner partagé entre les membres de l'équipe. Tristan Boutrais et Yohan Peuvrel ont discuté du match à venir, tandis que le gardien s'indignait du choix de beurre demi-sel servi avec les tartines.

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La matinée du dimanche a vu l'arrivée de l'équipe à Mondeville à 9h40. Le président Samuel Lopez a salué l'engagement des bénévoles du club. Une demi-douzaine de jeunes préparaient les sandwichs et montaient les dernières installations. Le club utilise habituellement 200 bénévoles pour son tournoi international au printemps. Ils ont maintenant préparé le terrain pour accueillir les joueurs de Calais.

Discours motivationnel du coach

La préparation mentale a eu lieu à 11h30 dans la salle du club. Kévin Leroux a rappelé ses joueurs pour une causerie intense à 11h45. Le coach a souligné que l'adversaire de Calais était techniquement supérieur. Il a rappelé que les Calaisiens vivaient du football professionnel. L'objectif était de donner une leçon de discipline et de bloc-équipe aux joueurs locaux.

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Le message principal portait sur la capacité à se dépasser physiquement. Leroux a demandé à son équipe de montrer une résistance inébranlable pendant les quatre-vingt-dix minutes du match. Il a insisté pour que les joueurs fassent douter leurs adversaires sur la fin de l'effort. L'équipe a reçu un tee-shirt portant le nom de chaque bénévole pour le porter lors de la rencontre.

Déroulement et fin de l'aventure

L'ambiance était calme avant le coup d'envoi, malgré le stress potentiel. L'épouse de Kévin Leroux s'était levée à 7h15 pour préparer les joueurs. Le coach a tenté de maintenir le bon niveau émotionnel pour sa formation. Il souhaitait que ses joueurs apportent un supplément d'âme sur le terrain.

L'élimination a commencé dès la deuxième minute de jeu. Un coup franc a permis à Calais de marquer. L'AS Verson n'a pas réussi à renverser la situation. L'aventure s'est achevée par ce résultat défavorable. Le drapeau du club devra être ramené avant l'arrivée des joueurs visiteurs.