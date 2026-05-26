AS Saint-Étienne et Nice se quittent dos à dos dans un triste match de barrage aller L1/L2

Dans un triste match où l'enjeu a pris le dessus, l'AS Saint-Étienne et Nice se sont quittés dos à dos ce mardi soir lors du barrage aller de L1/L2 (0-0). Tout se jouera vendredi dans une Allianz Riviera à huis clos et après 90 ou 120 minutes, l'identité de la 18e équipe qui évoluera dans l'élite la saison prochaine sera connue. Les deux équipes qui, sur le papier en début de saison, n'auraient jamais dû s'affronter dans ce tel contexte, ont joué la peur au ventre. Jusqu'à la fin, les statistiques l'ont montré : 11 tirs, 0 cadré, 0,41xG cumulé.

Dans un triste match où l'enjeu a pris le dessus, l'AS Saint-Étienne et Nice se sont quittés dos à dos ce mardi soir lors du barrage aller de L1/L2 (0-0).

Tout se jouera vendredi dans une Allianz Riviera à huis clos et après 90 ou 120 minutes, l'identité de la 18e équipe qui évoluera dans l'élite la saison prochaine sera connue. 180 minutes pour décider du sort d'une saison ne mettent pas forcément les acteurs dans les bonnes dispositions. Difficile dès lors de se lâcher, Stéphanois et Niçois l'ont bien montré ce mardi soir lors du barrage aller L1/L2 (0-0).

Les deux équipes qui, sur le papier en début de saison, n'auraient jamais dû s'affronter dans ce tel contexte, ont joué la peur au ventre. Jusqu'à la fin, les statistiques l'ont montré : 11 tirs, 0 cadré, 0,41xG cumulé. Dans le premier acte, trop peu d'incursions ont été à signaler et seul monsieur Bastien, l'arbitre de la rencontre, pouvait se muer en détonateur.

Mais par deux fois, un contact sur le jeune produit de l'Étrat Luan Gadegbeku (34e) et un pied haut de Lucas Stassin sur Peprah Oppong (41e), il a décidé de ne pas sévir. Et rien d'autre n'aura été à retenir





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