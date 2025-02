AS Monaco - MFC : Un match clé pour le maintien

Les Montalbanaises rencontrent l'AS Monaco ce dimanche à Montauban dans un match crucial pour leur maintien en D1. Les deux équipes sont en état de grâce avec 3 points d'écart.

Les Montalbanaises ont deux semaines pour digérer leur frustration du déplacement à Chassieu-Decines, et un match nul (1-1) qui aurait pu être une victoire, sans l'égalisation des Lyonnaises dans les arrêts de jeu. Des Lyonnaises qui restent quand même quatre points derrière au classement. Un point c'est tout, mais c'est tout de même un point de plus pour Samuel Riscagli et ses filles dans la recherche du maintien le plus rapide possible.

Même s'il n'est pas encore totalement assuré, il est quand même bien avancé si les Méfécistes poursuivent leur saison avec cet état d'esprit observé depuis les fêtes de fin d'année. Pour autant, il reste encore pas mal de chemin à parcourir puisque les Tarn-et-Garonnaises entament ce dimanche la deuxième partie de saison avec les matchs retour. Elles enchaînent également face aux équipes avec lesquelles elles sont en concurrence directe au classement. Avant d'aller à Cannes la semaine prochaine, c'est un gros nom du football tricolore qui s'avance au Ramier. Mais force est de constater que les filles de la Principauté ne jouent pas dans la même catégorie que les garçons puisque là aussi il faudra lutter jusqu'au bout puisque les Monégasques ne comptent qu'un petit point d'avance sur les Montalbanaises. Autant dire que le rendez-vous de ce dimanche est une nouvelle fois très important, et pourrait permettre aux Méfécistes de conclure leur série de trois matchs face à des concurrents directs de la meilleure des façons, après le succès face à l'US Colomiers (4-2), et le nul à Chassieu Decines (1-1). Rappelons que les Montalbanaises étaient allées s'imposer sur le Rocher à l'occasion du match aller, lors de la deuxième journée (2-0). On signerait tous pour que ce soit la même chose ce dimanche





