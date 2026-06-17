AS Monaco domine Paris Basketball et égalise en finale de Betclic ELITE

Monaco s'impose 102-90 à l'Adidas Arena et revient à 1-1 dans la série. Le coach Gladyr salue la réaction de son équipe et l'adresse retrouvée.

L'AS Monaco a remporté le Match 2 de la finale de Betclic ELITE face au Paris Basketball , s'imposant 102-90 à l'Adidas Arena. Cette victoire permet aux Monégasques d'égaliser la série à 1-1 avant de retrouver leur public à Gaston-Médecin pour le Match 3.

L'entraîneur Sergii Gladyr a exprimé sa satisfaction face à la réaction mentale de son équipe, soulignant que le groupe a su répondre présent après la défaite du premier match. Le technicien ukrainien a notamment mis en avant l'adresse extérieure retrouvée, avec un pourcentage impressionnant à trois points qui a fait la différence.

Au-delà de la réussite individuelle, c'est la qualité du jeu collectif qui a impressionné : 29 passes décisives pour seulement 10 balles perdues, un ratio qui traduit l'altruisme et la discipline tactique des joueurs. Gladyr a déclaré : 'très satisfait de leur effort, on a vu une équipe qui a joué ensemble, qui s'est partagé le ballon et qui a su être agressive en défense malgré les 90 points encaissés.

' Le duo d'arrières français a été particulièrement brillant. Elie Okobo a inscrit 17 points, tandis que Matthew Strazel a réalisé une performance de haut vol avec 22 points et 9 passes décisives. Le jeune meneur a été le moteur de l'attaque monégasque, souvent décisif dans les moments clés.

De plus, le retour de Yoan Makoundou a été un autre motif de satisfaction. Absent au Match 1, l'intérieur a disputé 18 minutes de qualité après une préparation limitée. Gladyr a confié : 'un suivi des préparateurs, et surtout quelques tirs à peine au matin du match pour reprendre quelques repères.

' Makoundou a apporté de la confiance et de l'adresse derrière l'arc, s'intégrant parfaitement au système. Désormais, Monaco se tourne vers le Match 3 prévu vendredi à domicile. L'objectif est de confirmer ce break et de prendre les commandes de la série. L'entraîneur a insisté sur la nécessité de maintenir le même niveau d'exigence, aussi bien en attaque qu'en défense.

La rotation réduite de l'équipe a été un facteur important, et le retour de Makoundou offre des solutions supplémentaires. Les Monégasques espèrent capitaliser sur cette dynamique positive pour ne pas laisser Paris respirer. La rencontre s'annonce cruciale pour l'issue de la finale, et Monaco compte sur le soutien de son public pour basculer la série en sa faveur





Be_BasketFr / 🏆 22. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Betclic ELITE AS Monaco Paris Basketball Finale Sergii Gladyr

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paris Basketball : Déjà actif sur le marché, David Joerger a trouvé le remplaçant d'HerreraDavid Joerger aurait ciblé Dakota Mathias pour remplacer Herrera au Paris Basketball. Un dossier conditionné par un buyout en Australie.

Read more »

Nadir Hifi , meneur du Paris Basketball avant le match 2 de la finale de Betclic Élite contre Monaco : « On va monter en puissance au fur et à mesure »Avant la deuxième manche mercredi, le meilleur marqueur du Championnat Nadir Hifi revient sur la victoire de Paris lors du premier match de la finale de Betclic Élite face à Monaco (95-91, dimanche) et se projette sur la suite.

Read more »

Où regarder le match 2 des finales de Betclic ELITE entre Paris et Monaco ?Le match 2 des finales de Betclic ELITE entre Paris et Monaco, sera diffusé ce soir à 20h30 en exclusivité sur DAZN.

Read more »

Betclic Elite: Monaco relance la finale en égalisant contre ParisFrustrée lors du match d'ouverture, l'AS Monaco Basket a donné une leçon au Paris Basketball dans sa salle (102-90) mercredi pour égaliser à 1-1 en finale du championnat de France.

Read more »