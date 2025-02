AS Monaco: Défaite et Déception face au Benfica

L'AS Monaco a subi une défaite amère face au Benfica (0-1) lors du match aller du tour de barrages de la Ligue des Champions. L'équipe Monégasque a livré une performance décevante, manquant d'inspiration et d'efficacité offensive.

L'AS Monaco a subi une défaite amère face au Benfica lors du match aller du tour de barrages de la Ligue des Champions (0-1). Bien que le score serré laisse une lueur d'espoir, les Monégasques ont livré une performance décevante, manquant d'envie et d'inspiration. L'expulsion injuste de Moatasem Al-Musrati , déjà averti, a aggravé la situation pour l'ASM, qui devra se passer de son milieu de terrain lors du match retour.

Le joueur a été envoyé aux vestiaires pour avoir simulé un carton après une faute de Carreras sur Embolo. Cette décision arbitrale controversée a laissé un goût amer à l'entraîneur et aux supporters de Monaco.Vangelis Pavlídis a été l'acteur principal de la victoire du Benfica, en inscrivant un but élégant et précis face à Radosław Majecki. L'attaquant grec est en pleine confiance et a confirmé son statut de joueur clé pour Benfica cette saison. L'attaque monégasque, en revanche, a été stérile et incapable de créer des occasions sérieuses. Mika Biereth, titulaire en attaque, a connu une soirée difficile, manquant de connexion avec ses coéquipiers et s'illustrant par de mauvais choix. Cette prestation décevante des attaquants Monégasques met en évidence une des faiblesses de l'équipe face à des adversaires européens. L'AS Monaco devra se montrer beaucoup plus combatif et incisif lors du match retour à Lisbonne pour espérer renverser la vapeur. L'absence de plusieurs joueurs importants, dont Al-Musrati, Vanderson et Zakaria, représente un défi supplémentaire pour l'équipe. L'entraîneur devra trouver les solutions pour insuffler de la vitalité et de la cohésion à son équipe afin de lutter contre les Portugais dans leur stade.





