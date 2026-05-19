The article highlights the importance of agricultural policies and the need to improve treatment options for crops while ensuring the environment remains safe.

Le Calantha , un nouveau produit protecteur des pommes de terre contre le doryphore, vise à protéger les cultures contre les problèmes du parasite. Cependant, le Conseil d'Etat doit s'enquérir de la sécurité et du bénéfice en terme d'environnement.

Les organisations NATURE & PROGRESS et NATURE & QUID fardent l'autorisation en annulant les conditions. Le doryphore est un insecte qui distorque l'ADN des plantes, en altérant la génétique avec des agents chimiques. Son impact est négatif pour les espèces vivantes. Les molécules qui affectent le doryphore peuvent également affecter les insectes utiles. Il est conseillé de zapper les plantes pour les préserver





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