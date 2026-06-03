Aryna Sabalenka : J'ai juste envie d'arrêter le tennis après sa déroute en quarts de finale de Roland-Garros

Aryna Sabalenka a déclaré qu'elle avait juste envie d'arrêter le tennis après sa déroute en quarts de finale de Roland-Garros face à Diana Shnaider. La numéro 1 mondiale a assuré avoir besoin de prendre du recul pour comprendre comment son mental peut lui coûter aussi cher.

Aryna Sabalenka après sa déroute en quarts de finale de Roland-Garros : J'ai juste envie d'arrêter le tennis. Alors qu'elle avait la rencontre en main, Aryna Sabalenka a totalement perdu le fil de son quart de finale de Roland-Garros face à Diana Shnaider , mercredi, encaissant un 10-0 irrévocable (3-6, 7-5, 6-0).

Une nouvelle fois rattrapée par ses nerfs, la numéro 1 mondiale a assuré en conférence de presse avoir besoin de prendre du recul pour comprendre comment son mental peut lui coûter aussi cher. Aucune pensée, aucune émotion. J'ai juste envie d'arrêter le tennis maintenant, mais on verra dans quelques jours. J'espère retrouver mon équilibre mental.

J'ai l'impression que j'avais de très bonnes opportunités dans le deuxième set. J'ai tout gâché, puis elle a pris l'initiative et elle a très bien joué. J'ai le sentiment que mentalement, je n'ai pas vraiment réussi à me remettre après ce deuxième set. Je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai commise.

Alors que le match vous échappait, qu'essayiez-vous de faire pour inverser la tendance ou ralentir cette dynamique ? Je ne sais pas quand cela m'était arrivé pour la dernière fois de perdre dix jeux d'affilée. Mais je ne sais pas, j'imagine que mentalement, je suis tombée dans un trou très, très profond et très sombre à ce moment-là, et je n'ai tout simplement pas réussi à retrouver mon équilibre mental. C'est encore une autre question.

Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé le toit ouvert alors qu'il y avait un vent complètement fou. Mais comment pourrais-je me plaindre alors que, pendant presque tout le match, tout fonctionnait plutôt bien pour moi ? Puis tout m'a échappé. J'ai eu l'impression que les conditions devenaient folles, mais peut-être simplement parce que mentalement je n'allais pas bien.

Donc, pour moi, cela semblait incontrôlable. Mais je me souviens que, l'année dernière déjà, ils avaient laissé le toit ouvert, et le lendemain les conditions étaient similaires, mais pour les hommes ils avaient fermé le toit afin de créer, je pense, de meilleures conditions et un meilleur niveau de tennis. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé ouvert.

Même quand je menais au score, c'était un tennis très brouillon, moche, et je ne sais pas comment les gens pouvaient rester assis là à me regarder jouer. Puis, à un moment donné, elle a pris l'initiative et elle a joué de manière incroyable dans ces conditions. Mais je ne sais pas, c'est une grande question. Quels défis la terre battue et le gazon vous posent-ils selon vous et qui vous empêchent peut-être d'égaler vos succès sur dur ?

Beaucoup de choses. Je ne sais pas. Honnêtement, je me sens très bien sur terre battue. Je me sens très bien sur gazon.

Peut-être que je me focalise trop sur le fait que je ne veux jamais perdre une finale de Grand Chelem de justesse, et peut-être que cela me fait trop réfléchir, que cela me rend trop émotive à certains moments. C'est quelque chose sur lequel je dois vraiment prendre du recul et essayer de trouver une solution, parce que je suis tellement fatiguée de me voir perdre autant. Non, je pense simplement que c'est une combinaison de tout.

Vous réfléchissez trop, puis vous commettez des erreurs faciles. Vous manquez des occasions. Ensuite, la joueuse en face commence à prendre l'initiative et à jouer de manière un peu plus agressive, plus libre, sans peur. Et parfois, c'est vraiment difficile de supporter la pression et de la renvoyer de l'autre côté.

De l'extérieur, ce match semblait présenter certaines similitudes avec la finale de l'année dernière face à Coco Gauff. Êtes-vous d'accord ? Oui. Je dois simplement prendre du recul et réfléchir honnêtement à ce qui se passe dans ma tête dans ces moments difficiles, parce que je suis une joueuse assez expérimentée.

J'ai traversé tellement de choses et surmonté tellement d'épreuves. Je dois simplement identifier ce petit, tout petit détail qui parfois ne fonctionne pas chez moi, et j'espère pouvoir le surmonter. Comment vous sentiez-vous avant le match ce matin ? Étiez-vous dans les meilleures dispositions mentales ?

Et y a-t-il eu un moment, avant 5-3, où vous avez commencé à sentir que quelque chose changeait ? Je me sentais vraiment très bien. Je me sentais prête à me battre. Je me sentais prête.

J'étais extrêmement motivée, comme toujours. Donc je ne dirais pas que j'ai fait quelque chose de différent ce matin. Je pense simplement qu'il y a quelque chose qui se produit à un moment précis du match et qui fait que je perds le contrôle de la rencontre. Vous connaissez ces endroits où l'on entre pour tout casser ?

Je vais probablement y passer toute la journée demain à détruire des objets. Comment rebondissez-vous après des déceptions comme celle-ci ? Quel est votre plan pour les prochains jours ? Vous avez déjà traversé des moments difficiles comme celui-ci par le passé, où vous avez dû rebondir et vous ressourcer pour continuer à jouer au plus haut niveau





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