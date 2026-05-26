Aryna Sabalenka franchit le premier tour de Roland‑Garros 2026 avec aisance

La numéro un mondiale, tête de série n°1, élimine Jessica Bouzas Maneiro (6‑4, 6‑2) et confirme son ambition de viser le titre à Paris.

Aryna Sabalenka a confirmé son statut de favorite incontestée à l'ouverture de Roland‑Garros 2026 en accédant sans difficulté au second tour du Grand Chelem parisien.

La joueuse biélorusse, numéro un mondial et tête de série n°1 du tournoi, a dominé son opposante espagnole, Jessica Bouzas Maneiro, en deux sets nets, 6‑4, 6‑2, lors de la confrontation du mardi sur le court Philippe‑Chatrier. Dès le premier échange, Sabalenka a imposé son rythme en prenant une avance de 4‑0 grâce à deux breaks rapides, avant que la jeune Espagnole ne tente de revenir dans le jeu, capable de toucher le service à deux reprises pour réduire l'écart à 5‑4.

Cependant, la Biélorusse a su réagir avec sang‑froid, rompant à nouveau le service de Bouzas Maneiro et scellant le premier set. Dans le deuxième set, la cadette de la WTA, classée 50e, a été complètement dépassée ; Sabalenka a affiché son expérience de quatre titres du Grand Chelem, déjà acquis à l'Open d'Australie et à l'US Open, en dominant 5‑0 avant de relâcher légèrement le tempo, permettant à son adversaire de récupérer deux jeux sans menacer le résultat.

Finalement, c'est à nouveau sur le service de Bouzas Maneiro que Sabalenka a ponctionné le point décisif, concluant ainsi un match d'une heure et quinze minutes qui a confirmé l'efficacité et la constance de la numéro un mondiale.



Ce succès précède la saison 2026 où Sabalenka, finaliste l'an passé où elle a été battue par Coco Gauff, espère ajouter un nouveau titre à son palmarès déjà bien garni.

Sa performance sur terre battue montre qu'elle a su adapter son jeu puissant, habituellement plus efficace sur surface dure, aux exigences de la terre de Paris. Cette capacité d'adaptation, couplée à une condition physique optimale, place l'athlète sur une trajectoire qui pourrait la mener jusqu'à la finale, voire au couronnement, si elle maintient le niveau de jeu affiché lors de ce premier tour.

Les observateurs du tennis soulignent également la stabilité mentale de Sabalenka, qui a su gérer la pression d'être tête de série et numéro un du classement mondial dès les premiers instants du tournoi.



Au-delà du simple résultat, la victoire d'Aryna Sabalenka revêt une importance symbolique pour la Belgique et la communauté biélorusse, qui voient en elle un modèle de persévérance et de réussite.

Son style de jeu agressif, caractérisé par des coups droits puissants et un service redoutable, a captivé le public parisien, tandis que son attitude sur le court, professionnelle et déterminée, a renforcé son image de leader du circuit féminin. Les prochains défis s'annoncent déjà exigeants : un deuxième tour potentiellement contre une joueuse classée dans le top 20, suivi d'affrontements avec les meilleures concurrentes du tableau.

Les fans et les analystes attendent avec impatience de voir si Sabalenka saura poursuivre sa domination et inscrire son nom parmi les légendes de Roland‑Garros





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