Arts et Métiers : La Station de Métro la Plus Belle de Paris

Une visite incontournable pour les amateurs de patrimoine parisien, la station Arts et Métiers de la ligne 11 du métro est un véritable chef-d'œuvre architectural. Décorée de plaques de cuivre évoquant l'ambiance d'un Nautilus souterrain, elle offre une expérience unique aux voyageurs.

Même si vous n'avez rien à y faire, il faut, juste pour le plaisir, emprunter la ligne 11 du métro jusqu'à la station Arts et Métiers dans le 3e arrondissement de Paris. Là, sur les quais, vous découvrirez un lieu unique dans la capitale qui fait qu'on la classe comme l'une des plus belles du réseau RATP, sinon la plus belle. Un passage incontournable pour les amoureux du patrimoine parisien.

À quelques mètres, sur les quais de la ligne 3, on retrouve les traditionnels carreaux en céramique blancs, il n’en est rien sur ceux de la ligne 11 entièrement recouverts depuis octobre 1994 de plaques de cuivre rivées les unes aux autres. Le voyageur est ici plongé à l'intérieur d'une vaste machine, sorte de Nautilus souterrain évoquant l'ambiance de Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne. Un décor qui date de 1994, quand la RATP a proposé au Conservatoire national des arts et métiers voisin, à l'occasion de son bicentenaire, de décorer la station de métro qui porte son nom. La scénographie a été conçue par François Schuiten, sous la direction scientifique de Benoît Peeters et de Bruno Jacomy, et réalisée par Bleu Méthylène avec le concours de l’atelier de restauration du Musée. Une seconde vie pour cette station ouverte le 28 avril 1935 avec l’inauguration de son premier tronçon entre Châtelet et Porte des Lilas. Du plafond semblent dépasser de grands rouages qui évoquent le Musée des Arts et métiers comme les objets qu'on peut voir à travers les hublots sur les quais. On y observe la sphère armillaire, le satellite Telstar, l’Avisol d’Arsène Olivier, ou encore la roue hydraulique. Aucune station équivalente parmi les 303 de la RATP. Tout le mobilier a été adapté à cette décoration unique, des sièges en bois aux poubelles, en passant les bornes d’alarme ou les bandeaux d’éclairage marron. On ne retrouve aucun équivalent parmi les 303 stations de la RATP. La lumière est diffusée de manière semi-tamisée du côté des voies afin d’orienter le flux vers les quais dépourvus par ailleurs de publicité. On a du mal à croire que jusqu'en 1994, la station était composée de faïences biseautées avec des cadres publicitaires de couleur miel à motifs végétaux et le nom de la station incorporé dans la céramique. Par la suite, François Schuitten imaginera le décor d’une autre station de métro, à Bruxelles, Porte de Hal





