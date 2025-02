Article 49.3 : Bayrou s'appuie une quatrième fois pour faire passer le budget

François Bayrou a de nouveau utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement a résisté à la censure, mais la motion devrait être déposée par La France insoumise.

Le dernier de la saison ? François Bayrou a encore utilisé l'article 49.3 (pour la quatrième fois) de la Constitution, quelques minutes après avoir largement évité la censure de l'Assemblée nationale ce lundi 10 février 2025. Une motion de censure devrait logiquement être déposée par La France insoumise, qui l'a fait à chaque utilisation de cette arme constitutionnelle.

Cependant, comme la plupart des députés socialistes et de ceux de l'extrême-droite ont décidé de ne pas censurer, le gouvernement devrait rester en place. \À lire aussi : Conseil constitutionnel : Richard Ferrand pour succéder à Laurent Fabius ? L'hypothèse qui fait polémique. Vers la fin des débats budgétaires ? Après son adoption à l'Assemblée, le texte ira au Sénat, où le gouvernement espère une validation sans modification par la chambre haute, a priori les 17 et 18 février, ce qui valoirerait l'adoption définitive au Parlement et clôturerait la séquence budgétaire. \Le projet de loi, qui avait coûté son poste à Michel Barnier, a depuis fait l'objet de tractations, notamment entre l'exécutif et le PS. Il prévoyait de contenir la hausse des dépenses de santé à +2,6%, pour arriver à 264,2 milliards d'euros. Le gouvernement a promis de réviser cet objectif à +3,3%. Une rallonge de plus d'un milliard pour redonner de l'air aux hôpitaux. L'exécutif a aussi renoncé à une hausse des tickets modérateurs (reste à charge du patient après le remboursement de l'Assurance maladie), notamment sur les consultations médicales, pour un coût chiffré à 400 millions d'euros. \La censure a par ailleurs eu raison de la désindexation des retraites sur l'inflation, largement combattue dans l'hémicycle. Après un premier passage au Sénat, le texte prévoyait une nouvelle « journée de solidarité » en faveur du grand âge, soit sept heures annuelles supplémentaires travaillées sans rémunération. Mais le gouvernement y a renoncé





