Le fondateur de Mistral AI réfute le lien avec Macron lors d'un événement à Menlo Park. L'entreprise valorisée 21 milliards d'euros vise une entrée en Bourse en Europe.

Arthur Mensch, directeur général de la start-up française d' intelligence artificielle Mistral AI, a fermement refusé mardi l'étiquette de " projet personnel du président Emmanuel Macron " lors d'une intervention publique devant les figures majeures de la technologie américaine. Cette clarification s'est produite à Menlo Park, dans l'hôtel luxueux où s'est tenu un événement exclusif organisé par le média américain Semafor, réunissant des dirigeants du secteur et des responsables gouvernementaux.

La conversation a commencé lorsque la journaliste de Semafor a décrit l'entreprise comme une initiative personnelle du chef de l'État français, puis a interrogé le dirigeant sur la pérennité du soutien à Mistral en cas de victoire du camp de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle prévue au printemps prochain. Arthur Mensch a répondu avec un rire sec, soulignant que l'entreprise s'est simplement développée rapidement en France pendant la période de présidence d'Emmanuel Macron.

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Défis de souveraineté face à la tech américaine

Arthur Mensch a précisé que le soutien initial du président français a été bénéfique pour la croissance de l'entreprise, le comparant à la manière dont le président américain promeut activement la technologie américaine sur la scène mondiale. Il a insisté sur le fait que la reconnaissance de l'importance cruciale de l'intelligence artificielle dépasse les clivements politiques actuels. Selon lui, cette conscience partagée garantit un soutien continu en Europe, indépendamment des résultats électoraux.

Le dirigeant de Mistral AI a également mentionné avoir rencontré la plupart des candidats à la présidence. Il a noté que beaucoup d'entre eux ne sont pas des techniciens, anticipant des années de discussions techniques complexes pour aligner les politiques publiques avec les réalités du développement de l'IA. Cette approche vise à sécuriser l'indépendance stratégique de l'entreprise française.

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Stratégie horizontale et souveraineté européenne

Au cœur de Sand Hill Road, l'artère célèbre abritant les plus grands investisseurs de la technologie, Arthur Mensch a présenté la vision de Mistral AI comme une IA souveraine offrant des garanties de continuité d'activité. L'entreprise privilégie une plateforme horizontale qui permet aux clients de construire leurs propres systèmes. Cette stratégie contraste avec l'approche verticale d'autres acteurs majeurs comme OpenAI et Anthropic, qui cherchent à capturer une valeur maximale secteur par secteur.

Arthur Mensch a jugé les deux stratégies valables, mais a directement critiqué les géants américains pour leur utilisation des données clients. Il a accusé OpenAI et Anthropic d'utiliser les données des utilisateurs pour ensuite les concurrencer, affirmant que ces sociétés ont déjà mis en œuvre de telles pratiques malgré leurs dénégations. Mistral AI se positionne ainsi comme une alternative plus transparente pour les entreprises européennes.

Impact social et future introduction en Bourse

En discutant du contexte social en France, Arthur Mensch a estimé qu'une partie de l'angoisse ressentie par les lycéens durant les manifestations provenait de la crainte que l'IA ne transforme radicalement leurs futurs métiers. Cette prise de conscience souligne l'urgence d'adapter l'éducation aux exigences du secteur technologique. Mistral AI, valorisée plus de 21 milliards d'euros, cherche à rassurer les investisseurs sur sa trajectoire à long terme.

Concernant une future introduction en Bourse, le directeur général a indiqué que l'Europe reste l'endroit naturel pour l'entreprise, où se trouvent son siège social et l'essentiel de ses investisseurs. Il a confirmé que l'entreprise ne réalisera pas cette opération cette année, mais qu'elle s'y prépare activement. Cette annonce intervient alors que Mistral AI lance son modèle le plus puissant, Mistral Large 4, axé sur la cybersécurité et l'accès libre pour rivaliser avec les géants chinois et américains.