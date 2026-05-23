Arthur Fils forfait pour Roland-Garros, le tennis français perd sa meilleure chance avant même le début du tournoi

Arthur Fils, le N.1 français et 19e mondial, a annoncé son forfait pour Roland-Garros, à la veille du début du Grand Chelem parisien. Blessé, il a été contraint à l'abandon début mai au Masters 1000 de Rome en raison de douleurs à une hanche. Il a également été demi-finaliste des Masters 1000 de Miami et Madrid cette saison et vainqueur en avril de l'ATP 500 de Barcelone.

Énorme coup dur pour le tennis français . Blessé , le N.1 français Arthur Fils (19e mondial) a annoncé, ce samedi en conférence de presse, son forfait pour Roland-Garros , à la veille du début du Grand Chelem parisien.

Le tennis français perd sa meilleure chance avant même le début de Roland-Garros. Ce samedi, Arthur Fils, le numéro 1 tricolore, a annoncé son forfait pour le tournoi parisien.

"Je ne vais pas être en mesure" de jouer à Paris, a annoncé le Francilien, contraint à l'abandon début mai au Masters 1000 de Rome en raison de douleurs à une hanche. "Je vais faire le travail pour essayer d'être prêt à jouer sur gazon





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