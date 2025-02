Arthur Au Grand Concours avec 19 Personnalités Incontournables

Une nouvelle session du « Grand Concours » animée par Arthur réunira 19 personnalités publiques dans une soirée palpitante consacrée à la culture générale. Qui remportera la victoire et le trophée tant convoité ?

Une nouvelle session du « Grand Concours » s'apprête à nous divertir avec l'animateur Arthur à la barre. Autour de lui, 19 personnalités incontournables, un mélange d'animateurs, comédiens, humoristes et autres personnalités publiques, prêtes à tout pour remporter cette soirée consacrée à la culture générale . L'ambiance promet d'être électrique et les candidats, tous animés par un esprit compétitif acharné, vont faire tout leur possible pour s'imposer et décrocher le trophée.

Parmi les participants, on retrouve des visages familiers du « Grand Concours » : Az, Patrick Chanfray, Laurie Cholewa, Sophie Davant, Roman Doduik, Agustin Galiana, Anne-Sophie Girard, Gus, Marianne James, Frank Leboeuf, Jean-Luc Lemoine, Caroline Margeridon, Laurie Peret, Yoann Riou, Anne Roumanoff, Tareek, Sylvie Tellier, Titoff et Julia Vignali. Ces joyeux guerriers de l'esprit, amateurs de joutes verbales et de bons mots, mais surtout de piques et de mauvaise foi, devront toutefois garder leur concentration et respecter le timing pour trouver les bonnes réponses. Dans cette nouvelle édition, qui parmi ces candidats d'un soir réussira à rester imperturbable face à ses concurrents et à remporter la victoire tant convoitée ? Préparez-vous pour une soirée rythmée par les rires, l'intelligence et les surprises





TF1

