Art en Liberté fête ses 20 ans avec une exposition majeure à Bellême

L'association Art en Liberté célèbre son vingtième anniversaire à Bellême du 11 au 22 novembre 2026 avec une centaine d'œuvres et une fresque monumentale sur l'Amazonie.

La ville de Bellême située dans le département de l' Orne en Normandie prépare une célébration artistique majeure pour la fin de l'année. L'association Art en Liberté organise sa traditionnelle exposition annuelle qui marquera simultanément son vingtième anniversaire d'existence. Cette double célébration offre une occasion rare de découvrir le talent des élèves et la vision de leurs instructors dans un cadre festif et culturel.

Détails de l'exposition annuelle et des œuvres

L'événement se déroulera spécifiquement dans la salle des fêtes de Bellême du 11 au 22 novembre 2026. Le public pourra y admirer pas moins d'une centaine d'œuvres originales réalisées par les étudiants de l'école. Karen Papacek directrice et coordinatrice de l'atelier a détaillé la diversité des médiums employés lors de cette présentation. Les techniques mixtes sont à l'honneur avec des aquarelles de la peinture du dessin des installations et du modelage.

Also read Installation du sapin de Noël 2026 sur la place Jean Jaurès à Tours

Une fresque monumentale sur la nature et l'Amazonie

Un élément central de cette exposition est une fresque monumentale consacrée à l'Amazonie. Karen Papacek a choisi ce sujet précis pour initier une réflexion approfondie sur les enjeux environnementaux actuels. Cette création massive mesure 6 mètres de longueur sur 2,75 mètres de hauteur et combine plusieurs techniques artistiques. L'œuvre intègre de l'aquarelle du dessin au pastel un assemblage de tissus et des broderies complexes.

La méthode pédagogique utilisée ici diffère notablement des exercices classiques comme la copie de Guernica. Les élèves ont bénéficié d'une liberté créative totale pour exprimer leur propre interprétation du sujet. Cette approche encourage un travail plus personnel et subjectif qui reflète la sensibilité unique de chaque apprenti artiste.

Advertisement

Initiatives culturelles et événements parallèles

Des activités complémentaires enrichiront la semaine d'exposition pour impliquer davantage la population locale. Un jeu de piste dynamique est proposé chez les commerçants de Bellême jusqu'au 22 novembre 2026. Les participants doivent retrouver les éléments de la fresque Amazonie disséminés dans les commerces de la ville. Cette initiative ludique vise à dynamiser le centre-ville et à encourager les visiteurs à découvrir les commerces locaux.

Une exposition distincte dédiée à l'artiste Karen Papacek est également prévue dans un lieu différent. Sa pièce intitulée Paysage de Mahler sera visible à l'église de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Cette œuvre monumentale se compose de huit panneaux indépendants et s'inspire directement de la première symphonie de Gustav Mahler. Ce choix artistique lie l'image visuelle à l'émotion musicale de manière innovante.

Horaires d'ouverture et cérémonies de vernissage

Les horaires d'accès sont flexibles pour faciliter la venue des familles et des touristes. La salle des fêtes sera ouverte du jeudi au dimanche de 14 heures à 17 heures. Une période élargie est également prévue du mercredi au dimanche de 10 heures à 18 heures. L'entrée reste entièrement gratuite pour tous les visiteurs pendant toute la durée de la manifestation culturelle.

Deux vernissages officiels rythmeront la programmation de ces douze jours d'exposition. Le premier vernissage de l'exposition annuelle se tiendra vendredi 13 novembre 2026 à 18 heures. Le second événement dédié à Karen Papacek est prévu samedi 14 novembre 2026 à 18 heures. Ces moments permettent aux artistes de rencontrer le public et de discuter de leurs créations.

Advertisement

Un hommage à l'histoire de l'association

L'exposition à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême constitue un clin d'œil historique à l'origine de l'association. C'est dans cette commune que l'aventure d'Art en Liberté a véritablement débuté il y a exactement vingt ans. Cette localisation choisie renforce le lien entre les fondateurs et la communauté qui a suivi leur évolution artistique.

L'occasion de ces vingt ans sert également de marqueur important dans la vie des ateliers. Karen Papacek explique qu'exposer signifie se séparer des œuvres créées tout au long de l'année. Cette étape permet aux artistes en herbe de passer à autre chose et de libérer leur esprit pour de nouveaux projets créatifs.

Les élèves des écoles primaires de Bellême participent activement à cette dynamique collective. Ils exposent dans toute la ville sur le thème du poème de Jacques Prévert. Cette collaboration entre institutions scolaires et association culturelle souligne l'importance de l'éducation artistique dans le bassin local.

La visibilité offerte par cet événement annuel renforce l'attractivité culturelle de la région de l'Orne. La combinaison d'expositions statiques et d'animations urbaines crée un écosystème culturel vivant. Les visiteurs découvrent ainsi une scène artistique dynamique qui valorise le travail annuel des élèves et le savoir-faire des enseignants.