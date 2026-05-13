Arsène Lupin : un gentleman-cambrioleur audacieux et irrésistible

Arsène Lupin, le gentleman-cambrioleur, ne gagne pas à tous les coups et s'amuse à être mis en défaut par Maurice Leblanc. Il est volé dans un train, dupé par des faux titres et tombe dans des pièges plus malins que lui. Cependant, derrière ces revers, il y a un plaisir évident : mélanger fiction et réalité en s'inspirant des grands scandales de son époque. Arsène Lupin ose et franchit une ligne inattendue, interrogeant la limite entre le vrai et le romanesque. Une collection de livres-podcasts pour vous emmener dans les aventures de ce gentleman-cambrioleur irrésistible.

Arsène Lupin peut perdre, se tromper... Et même choquer. C’est peut-être là que le gentleman-cambrioleur devient le plus fascinant. Arsène Lupin ne gagne pas à tous les coups.

Et c’est peut-être ce qui le rend si attachant. Maurice Leblanc s'amuse à le mettre en défaut : volé dans un train, dupé par de faux titres, il lui arrive de tomber dans des pièges plus malins que lui. Derrière ces revers, un plaisir évident : celui de mêler fiction et réalité, en s'inspirant des grands scandales de son époque. Escroqueries retentissantes, affaires politiques...

Lupin puise dans l'actualité brûlante pour nourrir ses aventures, brouillant sans cesse la frontière entre le vrai et le romanesque. Mais Lupin va parfois plus loin encore. En s'invitant dans des événements tragiques, il franchit une ligne inattendue — et dérangeante. Peut-on rire de tout ?

Peut-on jouer avec l'Histoire, même la plus sombre ? Fidèle à lui-même, le gentleman-cambrioleur ose. Et dans ce mélange de panache, d'ironie et d'irrévérence, il révèle une facette plus troublante : celle d'un personnage qui ne cherche jamais à être moral, mais toujours à surprendre. Une audace qui, aujourd'hui encore, continue d'interroger... et de captiver.

Une collection de livres-podcasts proposée par Anne-Julie Bémont (Éditions Radio France) et Olivier Frébourg (Éditions des Équateurs). Découvrez le livr





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